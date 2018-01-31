《午市前瞻》港股確認進入調整期，預計回調會於第一季維持



《經濟通通訊社３１日專訊》美股昨日（３０日）在醫保股急跌拖累下，加上市場觀望議息

結果及國情咨文，道指急挫３６２點，報２６０７６。港股夜期亦跌２６４點，報３２３９１，

低水２１６點。市場氣氛審慎，港股今早跟隨外圍低開１７１點，其後雖一度倒跌２７６點，低

見３２３３０，但隨著內險股升幅擴大，內銀股亦見小幅反彈，港股一度最多倒升２１４點，半

日高見３２８２１，最終半日收升１３７點，報３２７４５，重上１０天線（３２６７９）。半

日總成交９８０﹒２２億元。

上證升０﹒１７％至３４９３點；在中資金融股帶動下，國指半日反彈８４點或０﹒６３％

，報１３４７３。



＊內險股反彈，萬洲升近６％破頂＊



國壽（０２６２８）昨日收市後發盈喜，料去年多賺５５％至７５％，半日漲２﹒７３％，

報２６﹒３５元。平保（０２３１８）半日升２﹒１％，報９２﹒０５元。太平（００９６６）

漲４﹒０３％，報３３﹒５５元。太保（０２６０１）抽高２﹒２％，報３９﹒８５元。

內銀僅小幅反彈，建行（００９３９）升０﹒４５％，報８﹒９元。工行（０１３９８）漲

０﹒５５％，報７﹒３１元。中行（０３９８８）升０﹒２２％，報４﹒６４元。招行

（０３９６８）漲２﹒１４％，報３８﹒２元。

萬洲（００２８８）此前獲大摩升目標價，由９元升至１０﹒５元，維持增持評級，半日急

升５﹒７％，報９﹒８３元，盤中高見９﹒８６元，創歷史新高，為半日表現最好藍籌。蒙牛

（０２３１９）彈２﹒８％，報２５﹒６５元。

手機設備股見反彈，舜宇（０２３８２）獲麥格理續先２２０元，半日升３﹒５％，報

１０９﹒２元。瑞聲（０２０１８）升２％，報１３１﹒４元。丘鈦（０１４７８）漲

２﹒８９％，報１０﹒６８元。



＊石油股續遇沽壓，賭股兩連跌後反彈＊



中石油（００８５７）昨日發盈喜，料去年多賺１﹒７倍至２倍，但國際油價昨日繼續下跌

，拖累「三桶油」表現，中石油跌１﹒７６％，報６﹒１４元。中海油（００８８３）挫

１﹒１４％，報１２﹒１８元。中石化（００３８６）跌１﹒３％，報６﹒７６元。

恆大（０３３３３）發換股債淨籌１７８億元，半日急跌７％，報２５﹒９元。其他內房股

亦見偏軟，中海外（００６８８）跌１﹒９５％，報３０﹒２５元，為半日表現最差藍籌。萬科

（０２２０２）軟０﹒１３％，報３８﹒６元。

濠賭股連跌兩日後反彈，永利（０１１２８）過去兩日累挫１１％後，最新獲瑞銀大升目標

至３３﹒４元，半日升３﹒２％，報２７﹒５５元。美高梅（０２２８２）漲２﹒３８％，報

２３﹒６５元。銀娛（０００２７）升１﹒５％，報６７﹒８５元。金沙（０１９２８）軟

０﹒６５％，報４５﹒９５元。



＊曾永堅：內房及汽車股不宜現時入市＊



並料在第一季內持續。中銀監、中證監及中保監於上個周末齊出手，向各自其下的範疇釋出整頓

的訊號，顯示加強監管的決心，故預計中港股市在短期內會因消息而受沽壓。另一方面，美國債

市近日亦出現沽壓，令市場憂慮加息步伐會加快，利淡全球主要股市。預期港股的支持位在現價

的５％至８％以下。

內房股出現回調，惟曾氏表示現時不宜沾手相關股份，因基本面及業務較好的股份，已在稍

早前累升相當多，佔值亦因而變得不菲，而剩下未有在前陣子隨板塊上升的股份，可能都有其本

身的問題，加上中央加大調控力度，可能對行業未來業務有影響。

汽車股方面，曾氏認為相關股份在去年因行業高增長，因此累積一定升幅，但由於高基數，

在今年的業績增長有機會放慢。預計在新能源汽車業務有更好發展的企業，能抵消傳統汽車銷售

放緩的影響，例如吉利（００１７５） 及比亞迪（０１２１１），但認為不宜現價入市。

（ｔｔ、ａｌ）

