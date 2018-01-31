【北水炒Ｄ乜】大巿反覆北水湧入，工行騰訊恒大受捧

《經濟通通訊社３１日專訊》港股周三如坐過山車，全日波幅達６０３點，收巿升２７９點

或０﹒８６％，報３２８８７點，主板成交微增１﹒９％至１７６８﹒２億元，南下資金增加

２６﹒５５億或７７％，至６１﹒０９億元人民幣，創一周新高。同時，港股通成交額亦增加

１９億，至２２６﹒１２億元，佔港股成交額約１２﹒８％。

恆指周三隨外圍低開１７１點後，最多曾跌２７６點，其後指數反覆回升，午後升幅擴大，

曾見３２９３３點，重上１０天線，結束兩連跌。總結全月，恆指累升９﹒９％，連漲第四個月

，並錄得２０１５年４月以來最佳表現。不過，巿場開始擔心港股後巿。野村證券認為，中港股

市本周已開始沽售及調整，並會持續至農曆新年（即２月１６日）。



＊工行三天累計淨流入逾１５億＊



內銀繼續是升巿功臣，建行（００９３９）、工行（０１３９８）和中行（０３９８８）三

股已為大巿貢獻１０５點。建行和工行周三齊升１﹒８％，兩行分別獲南下資金８億和２﹒４５

億淨流入，本周三天分別累計流入１５﹒２３億和１０﹒６９億元。平保（０２３１８）連跌兩

天後，今日反彈２﹒７％，北水淨買入１﹒８５億元。

中國恆大（０３３３３）宣布發可換股債淨籌近１７８億元，據報公司原計劃發行２３０億

元永久可換股債券，但因反應欠佳，最後改為發行５年期換股債，恆大今日低收７﹒２％，但北

水趁機買平貨，淨流入近５﹒９２億元。

騰訊（００７００）動作多多，騰訊音樂娛樂集團與索尼音樂娛樂宣布合組全新電音廠牌

Ｌｉｑｕｉｄ Ｓｔａｔｅ，巿場又猜測內地男裝品牌－－海瀾之家（滬：６００３９８）擬引

入的戰略投資方就是騰訊，惟上述消息未能刺激騰訊股價，其股價今日僅微升０﹒４％，但仍獲

北水垂青，淨買入４﹒５２億，三日累計淨流入約５﹒１億元。（ｃｌ）

