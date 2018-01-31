《經濟通通訊社３１日專訊》香港金管局今日公布負資產住宅按揭貸款的最新調查結果，認
可受訪機構在去年第四季並無錄得任何負資產住宅按揭貸款的個案，連續四季錄得零負資產。
中原按揭經紀董事總經理王美鳳解釋，去年樓價持續穩步上揚，全年樓價累升約１５％，負
資產個案隨樓價上升繼續維持零個案，預期年內樓價靠穩上揚的情況持續，相信負資產下一季將
會繼續維持在零水平。（ｋｙ）
31/01/2018 18:47
【本港樓市】中原：連續四季錄零負資產，料下季負資產維持零水平
《經濟通通訊社３１日專訊》香港金管局今日公布負資產住宅按揭貸款的最新調查結果，認
可受訪機構在去年第四季並無錄得任何負資產住宅按揭貸款的個案，連續四季錄得零負資產。
中原按揭經紀董事總經理王美鳳解釋，去年樓價持續穩步上揚，全年樓價累升約１５％，負
資產個案隨樓價上升繼續維持零個案，預期年內樓價靠穩上揚的情況持續，相信負資產下一季將
會繼續維持在零水平。（ｋｙ）
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