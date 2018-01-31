《再戰明天》聯儲局明晨公布議息結果，微軟和ＦＢ盤後派業績

《經濟通通訊社３１日專訊》市場預期美國聯儲局明晨將維持聯邦基金利率不變，明早，內
地公布１月財新製造業採購經理人指數。
＊明晨３：００ａｍ聯儲局公布議息結果，微軟和ＦＢ盤後派業績＊
於美股收市後公布業績的公司有：微軟、ｅＢａｙ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（ＦＢ）、
ＡＴ＆Ｔ、高通、美國大都會人壽保險和賽門鐵克等。
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：００ａｍ，西班牙經濟部長德金多斯在一個書作
發布會上發表演說。
３：００ａｍ，美聯儲的聯邦公開市場委員會公布政策聲明及利率決議，料維持官方指標利
率於１﹒２５％－１﹒５％水平。
明早１０：００ａｍ，中國商務部召開例行發布會。
＊南韓公布１月消費者物價指數＊
在數據方面，明早６：３０ａｍ，澳洲公布１月ＡｉＧ製造業表現指數。７：００ａｍ，南
韓公布１月消費者物價指數，月率料由０﹒３％升上０﹒７％；年率料由１﹒５％降至１﹒３％
。
７：５０ａｍ，日本公布外資投資日本債券及股票，和日本投資海外債券和股票的資金流向
。８：００ａｍ，南韓公布１月貿易收支，料貿盈由５５﹒４億美元收縮至４０億美元；進口年
率料由１３％升上１７﹒８％；出口年率料由８﹒９％升上２１﹒５％。
＊內地公布１月財新製造業採購經理人指數＊
明早，８：３０ａｍ，澳洲公布第四季出口物價季率，料由下滑３％改善至上升２％；進口
物價季率料由下滑１﹒６％好轉至上升１﹒５％。澳洲１２月建築許可月率料由１１﹒７％降至
下滑７﹒６％；年率料由１７﹒１％降至１１﹒５％。
９：４５ａｍ，中國公布１月財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料維持於５１﹒５。
＊瑞士公布１２月零售銷售＊
１：００ａｍ，日本公布１月汽車銷售。４：１５ａｍ，瑞士公布１２月零售銷售年率，料
由７﹒５％降至６﹒７％。瑞士亦公布１月製造業採購經理人指數料由６５﹒２降至６４﹒２。
＊聯想派業績＊
在本港，明日，聯想集團（００９９２）公布截至去年１２月底止第三季度業績。（ｈｏ）