《經濟通通訊社３１日專訊》中智藥業（０３７３７）發出盈喜，預計去年純利將會按年錄
得約２５％以上增長，主要因新型中藥飲片－－草晶華破壁草本的銷售大幅增長所致。
公司預期，去年全年業績將於３月底前刊發。（ｄｌ）
31/01/2018 17:11
【企業盈喜】中智藥業（３７３７）料去年純利最少升２５％
《經濟通通訊社３１日專訊》中智藥業（０３７３７）發出盈喜，預計去年純利將會按年錄
得約２５％以上增長，主要因新型中藥飲片－－草晶華破壁草本的銷售大幅增長所致。
公司預期，去年全年業績將於３月底前刊發。（ｄｌ）
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】農曆年前聚焦蒙牛 2月下旬匯控港交所炒業績
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】港股1月急升2968點 美元反彈或拖累後市
|專訪31/01/2018
袁彌明:由網店走進實體店，不與一般網紅同流
|國際動態31/01/2018
碧咸邁阿密組球隊 做美職聯班主
|生財有道31/01/2018
【狗年運程】蘇民峰：股市宜轉攻為守，樓舖無投資價值
|生財有道31/01/2018
【議息前瞻】耶倫任內最後一次議息 儲局料將按兵不動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰