【企業盈喜】中智藥業（３７３７）料去年純利最少升２５％

《經濟通通訊社３１日專訊》中智藥業（０３７３７）發出盈喜，預計去年純利將會按年錄

得約２５％以上增長，主要因新型中藥飲片－－草晶華破壁草本的銷售大幅增長所致。

公司預期，去年全年業績將於３月底前刊發。（ｄｌ）

