【本港經濟】本財年首九月財政盈餘１１０６億，上月盈餘５３４億

《經濟通通訊社３１日專訊》政府公布，去年１２月份的財政盈餘是５３４億港元，因此本

財政年度首９個月（截至１２月３１日）的財務狀況為１１０６億港元盈餘。本財政年度首９個

月的整體開支為３４０９億港元，收入為４５１５億港元。

政府發言人表示，截至１２月份的盈餘主要來自地價收入、利得稅和印花稅。本財政年度的

修訂預算會在２０１８年２月２８日與《２０１８至１９年度財政預算案》同時公布。

財政儲備在去年１２月３１日為１０６４５億港元。（ｂｉ）

