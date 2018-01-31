【企業盈喜】盈健醫療料中期純利升約１２０％，流感帶動就診次數

《經濟通通訊社３１日專訊》盈健醫療（０１４１９）發盈喜，料截至去年底止中期純利按

年增長約１２０％。

公司指，預期純利增長，主要由於去年夏季的季節性流感效應令全科醫療服務之病人就診次

數增加，收購Ｗｅ Ｈｅａｌｔｈ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ帶來的協同

效應並增強專科醫療服務的業務發展，以及高端牙科服務發展成熟，同時受惠香港政府所推出的

關愛基金計劃。（ｌｙ）

