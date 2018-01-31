《經濟通通訊社３１日專訊》盈健醫療（０１４１９）發盈喜，料截至去年底止中期純利按
年增長約１２０％。
公司指，預期純利增長，主要由於去年夏季的季節性流感效應令全科醫療服務之病人就診次
數增加，收購Ｗｅ Ｈｅａｌｔｈ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ帶來的協同
效應並增強專科醫療服務的業務發展，以及高端牙科服務發展成熟，同時受惠香港政府所推出的
關愛基金計劃。（ｌｙ）
31/01/2018 18:51
【企業盈喜】盈健醫療料中期純利升約１２０％，流感帶動就診次數
《經濟通通訊社３１日專訊》盈健醫療（０１４１９）發盈喜，料截至去年底止中期純利按
年增長約１２０％。
公司指，預期純利增長，主要由於去年夏季的季節性流感效應令全科醫療服務之病人就診次
數增加，收購Ｗｅ Ｈｅａｌｔｈ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ帶來的協同
效應並增強專科醫療服務的業務發展，以及高端牙科服務發展成熟，同時受惠香港政府所推出的
關愛基金計劃。（ｌｙ）
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