《經濟通通訊社３１日專訊》先機企業集團（００１７６）發盈喜，料截至去年底止全年綜
合純利錄得大幅增長，主要由於應佔一間聯營公司之業績上升，以及收購深圳市前海萬客金融服
務有限公司全部股權確認議價收購收益所致。（ｌｙ）
31/01/2018 18:08
【企業盈喜】先機企業集團料全年綜合純利大增，聯營公司業績上升
《經濟通通訊社３１日專訊》先機企業集團（００１７６）發盈喜，料截至去年底止全年綜
合純利錄得大幅增長，主要由於應佔一間聯營公司之業績上升，以及收購深圳市前海萬客金融服
務有限公司全部股權確認議價收購收益所致。（ｌｙ）
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】農曆年前聚焦蒙牛 2月下旬匯控港交所炒業績
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】港股1月急升2968點 美元反彈或拖累後市
|專訪31/01/2018
袁彌明:由網店走進實體店，不與一般網紅同流
|國際動態31/01/2018
碧咸邁阿密組球隊 做美職聯班主
|生財有道31/01/2018
【狗年運程】蘇民峰：股市宜轉攻為守，樓舖無投資價值
|生財有道31/01/2018
【議息前瞻】耶倫任內最後一次議息 儲局料將按兵不動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰