【企業盈喜】先機企業集團料全年綜合純利大增，聯營公司業績上升

《經濟通通訊社３１日專訊》先機企業集團（００１７６）發盈喜，料截至去年底止全年綜

合純利錄得大幅增長，主要由於應佔一間聯營公司之業績上升，以及收購深圳市前海萬客金融服

務有限公司全部股權確認議價收購收益所致。（ｌｙ）

