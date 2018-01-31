【企業盈喜】星星地產料全年純利至少升５０％，明早復牌

《經濟通通訊社３１日專訊》星星地產（０１５６０）發盈喜，料截至去年底止全年純利將

錄得不少於５０％的增長，主要來自已完成發展項目收入確認，該工業大廈發展項目為星星中心

，確認的收益約７﹒１４億元。

該股份自下午二時零七分停牌，已申請於明早復牌。（ｌｙ）

