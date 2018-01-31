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即市新聞

31/01/2018 17:33

《小傳日記》魚缸１月大豐收，好友唞完又出手？

　　《小傳日記》香江魚缸呢幾日同缸外一樣咁凍冰冰，連跌兩日之後，今朝（３１日）跟花旗
國魚缸再向下碌。不過相比之下，道指噚晚（３０日）就傷好多，受累醫療保健股同美債收益率
繼續上升，收挫３６２點報２６０７６，連續兩日舉白旗，仲錄得２０１６年９月以來最大兩日
跌幅添。
　　外圍跌得咁勁，香江魚缸都低開１７１點，最多仲唔見２７６點至３２３３０。不過唔知點
解，就算Ａ場無力，創指更插水，但都影響唔到缸友掃貨心情，內險股率先反彈，濠賭股及內銀
都合力進攻，齊齊帶領恆指Ｖ型抽高最多３２６點至３２９３３添！最終全日收高２７９點或
０﹒９巴仙，報３２８８７；國指就行前１７２點報１３５６１。全日成交都超過１７６８億銀

　　總結１月份，恆指急升２９６８點，升幅高達９﹒９巴仙，係２０１５年「港股大時代」以
來最大單月幅度，表現相當唔錯；但國指仲厲害，累漲１８５２點或１５﹒８巴仙，勁呀！
　
＊國指選新貴ＱＱ等轉勢，國壽發盈喜開心到飛起＊
　
　　股王ＱＱ（００７００）好消息不絕，噚日牽頭斥資巨額入股萬達後，今日中金就出報告唱
好，話恆指公司下個月６號就會公布季度檢討，估計ＱＱ、中移動（００９４１）、中海油等十
隻股份好大機會成為國指新貴大熱。同時，瑞信又繼續ＱＱ上望５４０銀。只係咁遇上呢排魚缸
高位向下整固，ＱＱ先未有力跑出，今日微微升０﹒４巴仙報４６３﹒６銀，僅僅守住十天線
（４６３銀）。不過，相信以ＱＱ嘅實力，只係「萬事俱備，只欠東風」，等魚缸調整完後，
ＱＱ就可以再領軍出發！
　　內險股方面，國壽（０２６２８）噚日收市後發盈喜，預計舊年多賺五成半至七成半，成班
大行都唱好，當中麥格理仲睇好升到去３８銀添。國壽收市開心跳起逾３巴仙報２６﹒４５銀，
係第三威水藍戰。街坊平保（０２３１８）都有瑞信送祝福，上望升到去１０７銀，埋單行前近
３巴仙收９２﹒６５銀，差Ｄ就收復番十天線（約９３﹒１銀）。
　
＊Ａ場未回氣孖寶卻起飛，生發發回勇瑞房鑊氣重＊
　
　　Ａ場噚日回氣，跌穿咗三千五關口，今日都仲係未復原，繼續微微跣低收３４８０銀。不過
ＥＴＦ孖寶就無有怕，缸友繼續入市捧場，南方Ａ５０（０２８２２）同Ａ５０中國
（０２８２３）都齊齊上升逾２巴仙，分別收１７﹒５銀及１７﹒０４銀，勁！
　　生發發（００３８８）都受到大市回勇帶動，抽升近３巴仙，以全日最高位收市，收報
２９６﹒４銀。
　　「三桶油」早排受惠油價回升，成為缸友熱捧對象，當中中石油（００８５７）噚日收市後
報喜，預料舊年多賺１﹒６５至２﹒０３倍，不過摩通就只係維持中性評級，目標價６﹒６銀不
變，難怪中石油今日都無晒心機，埋單收跌近１巴仙報６﹒２銀；街坊中石化（００３８６）、
中海油（００８８３）都要回吐逾１巴仙。
　　不過，瑞房（００２７２）今日以黑馬姿態跑出，皆因中午發通告澄清有關私有化嘅報道，
指獲控股股東「上海姑爺」羅康瑞通知，正在同銀行傾緊尋求融資，只係未有明確計劃。不過缸
友都好心急等唔切，一於上咗車先算，瑞房收市急升１２巴仙報２﹒７２銀，勁！
　
＊內房又抽水恆大好愁緒，賭股向前行銀娛尾市彈＊
　
　　又有神州大隻佬抽水喇，今次就輪到恆大（０３３３３），話要發行１８０億銀可換股債券
，預計淨籌近１７８億銀，用嚟作再融資同埋一般用途。缸友聽到梗係唔多Ｈａｐｐｙ，恆大今
朝最多插過１２巴仙，低見２４﹒５銀，插穿埋５０天線（２７﹒１５６銀）。最後算係成功收
復番部分失地，但都要腳軟７巴仙，埋單報２５﹒８５銀。
　　永利馬交（０１１２８）前兩日就傳出主席嘅性醜聞，加上街坊都手軟腳軟，搞到永利馬交
連跌過兩日累挫１１巴仙。不過好在，今日終於見到反彈喇！瑞銀仲繼續畀「買入」評級，更將
「他屐」由２５﹒７銀上調到３３﹒４銀。全日跳起逾３巴仙，報２７﹒６銀。
　　馬交１月賭收最快聽日公布，其他街坊都齊齊見反彈，銀娛（０００２７）尾市更加發力，
高見６９﹒３銀，創２０１４年４月以嚟新高，並以呢個全日最高位埋單，而美高梅
（０２２８２）都踢高逾４巴仙，報２４﹒１銀。
　
＊蘋果佬翻身舜宇好醒神，大摩讚個好萬洲升得高＊
　
　　前排升市完全唔關蘋果概念佬事，兼且最近有消息傳蘋果又再減ｉＰｈｏｎｅ　Ｘ訂單，不
過最近終於有起色喇！麥格理最新繼續睇好舜宇（０２３８２），維持２２０銀嘅進取「他屐」
，刺激舜宇高見１０９﹒８銀，收復廿天線（１０９﹒２６銀），埋單報１０８﹒３銀，跳起近
３巴仙。街坊瑞聲（０２０１８）都衝前近２巴仙，報１３０﹒８銀；丘鈦（０１４７８）就跳
起３巴仙，報１０﹒７銀。
　　萬洲（００２８８）今日就厲害喇，日前有大摩維持「掃貨」評級，更加將「他屐」由９銀
上調到１０﹒５銀。今日最勁彈起過６巴仙，高見９﹒８６銀破頂，埋單都收報９﹒６９銀，跳
起４巴仙，做埋是日最勁揪藍戰士。請請！
　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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