港股大幅波動，先跌後升２７９點收３２８８７，成交１７６８億

《經濟通通訊社３１日專訊》美股昨日（３０日）在醫保股急跌拖累下，加上市場觀望議息
結果及國情咨文，道指急挫３６２點，報２６０７６。港股夜期亦跌２６４點，報３２３９１，
低水２１６點。市場氣氛審慎，港股今早跟隨外圍低開１７１點，其後雖一度跌２７６點，低見
３２３３０，但隨著內險股升幅擴大，港股午收倒升１３７點；而在午後內銀股、賭股齊齊造好
，刺激大市升幅擴大３２６點高見３２９３３，最終收報３２８８７，升２７９點或０﹒８６％
，上下波幅６０３點。全日主板成成交１７６８﹒１６億元，比上日增加約２％。
滬指收報３４８０，跌７點或跌０﹒２１％。國指收報１３５６１點，漲１﹒２９％或
１７２點。
＊內險股走高，恆大中海外偏軟＊
內險股走高，國壽（０２６２８）昨日收市後發盈喜，預料去年多賺５５％至７５％，收漲
３﹒１２％，報２６﹒４５元；連跌兩日的平保（０２３１８）今日反彈，全日漲２﹒７２％，
報９２﹒６５元。
內銀午後普遍回升，建行（００９３９）收升１﹒８１％，報９﹒０２元；工行
（０１３９８）漲１﹒７９％，報７﹒４元；中行（０３９８８）揚１﹒７３％，報４﹒７１元
。農行（０１２８８）則無升跌收４﹒８元。
萬洲（００２８８）此前獲大摩升目標價，由９元升至１０﹒５元，並維持「增持」評級，
全日漲４﹒１９％，報９﹒６９元，盤中見９﹒８６元破頂，為全日表現最好藍籌股；蒙牛
（０２３１９）在２０天線附近（２４﹒９４８元）見支持，全日漲２﹒４％，報２５﹒５５元
。
手機設備股見反彈，舜宇（０２３８２）獲麥格理續先２２０元，全日漲２﹒６５％，報
１０８﹒３元；瑞聲（０２０１８）跟升１﹒５５％，報１３０﹒８元。
內房股偏軟，中海外（００６８８）挫１﹒７８％，報３０﹒３元，為全日表現最差恆指成
分股；恆大（０３３３３）發１８０億元換股債，全日急跌７﹒１８％，報２５﹒８５元。
＊賭股急反彈，「三桶油」走低＊
「三桶油」走低。中石油（００８５７）昨日發盈喜，料去年多賺１﹒７倍至２倍，但國際
油價昨日繼續下跌，中石油跌０﹒８％，報６﹒２元。中海油（００８８３）挫１﹒１４％，報
１２﹒１８元。中石化（００３８６）跌１﹒３１％，報６﹒７６元。
賭股反彈，永利澳門（０１１２８）過去兩日累挫１１％後，最新獲瑞銀大升目標至
３３﹒４元，全日漲３﹒３７％，報２７﹒６元；銀娛（０００２７）急升３﹒６６％，報
６９﹒３元，為全日表現次佳恆指股；金沙中國（０１９２８）升０﹒７６％報４６﹒６元。
麥達斯（０１０２１）三連陽兼累漲約１﹒９倍後，今日急跌２６﹒５９％，報３﹒１２元
，為全日表現最差個股。
市傳四巨頭要萬達商業及早完成上市，萬達酒店發展（００１６９）今日偏軟，全日挫
９﹒７％，報１﹒４９元。
品牌中國（００８６３）折讓約三成控股權易手至高振順等人，今日復牌急升５６﹒５２％
收７﹒２元，為全日升幅最大個股。（ｇｖ）