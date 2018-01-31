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即市新聞

31/01/2018 16:11

港股大幅波動，先跌後升２７９點收３２８８７，成交１７６８億

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美股昨日（３０日）在醫保股急跌拖累下，加上市場觀望議息
結果及國情咨文，道指急挫３６２點，報２６０７６。港股夜期亦跌２６４點，報３２３９１，
低水２１６點。市場氣氛審慎，港股今早跟隨外圍低開１７１點，其後雖一度跌２７６點，低見
３２３３０，但隨著內險股升幅擴大，港股午收倒升１３７點；而在午後內銀股、賭股齊齊造好
，刺激大市升幅擴大３２６點高見３２９３３，最終收報３２８８７，升２７９點或０﹒８６％
，上下波幅６０３點。全日主板成成交１７６８﹒１６億元，比上日增加約２％。
　　滬指收報３４８０，跌７點或跌０﹒２１％。國指收報１３５６１點，漲１﹒２９％或
１７２點。

＊內險股走高，恆大中海外偏軟＊

　　內險股走高，國壽（０２６２８）昨日收市後發盈喜，預料去年多賺５５％至７５％，收漲
３﹒１２％，報２６﹒４５元；連跌兩日的平保（０２３１８）今日反彈，全日漲２﹒７２％，
報９２﹒６５元。
　　內銀午後普遍回升，建行（００９３９）收升１﹒８１％，報９﹒０２元；工行
（０１３９８）漲１﹒７９％，報７﹒４元；中行（０３９８８）揚１﹒７３％，報４﹒７１元
。農行（０１２８８）則無升跌收４﹒８元。
　　萬洲（００２８８）此前獲大摩升目標價，由９元升至１０﹒５元，並維持「增持」評級，
全日漲４﹒１９％，報９﹒６９元，盤中見９﹒８６元破頂，為全日表現最好藍籌股；蒙牛
（０２３１９）在２０天線附近（２４﹒９４８元）見支持，全日漲２﹒４％，報２５﹒５５元

　　手機設備股見反彈，舜宇（０２３８２）獲麥格理續先２２０元，全日漲２﹒６５％，報
１０８﹒３元；瑞聲（０２０１８）跟升１﹒５５％，報１３０﹒８元。
　　內房股偏軟，中海外（００６８８）挫１﹒７８％，報３０﹒３元，為全日表現最差恆指成
分股；恆大（０３３３３）發１８０億元換股債，全日急跌７﹒１８％，報２５﹒８５元。

＊賭股急反彈，「三桶油」走低＊

　　「三桶油」走低。中石油（００８５７）昨日發盈喜，料去年多賺１﹒７倍至２倍，但國際
油價昨日繼續下跌，中石油跌０﹒８％，報６﹒２元。中海油（００８８３）挫１﹒１４％，報
１２﹒１８元。中石化（００３８６）跌１﹒３１％，報６﹒７６元。
　　賭股反彈，永利澳門（０１１２８）過去兩日累挫１１％後，最新獲瑞銀大升目標至
３３﹒４元，全日漲３﹒３７％，報２７﹒６元；銀娛（０００２７）急升３﹒６６％，報
６９﹒３元，為全日表現次佳恆指股；金沙中國（０１９２８）升０﹒７６％報４６﹒６元。
　　麥達斯（０１０２１）三連陽兼累漲約１﹒９倍後，今日急跌２６﹒５９％，報３﹒１２元
，為全日表現最差個股。
　　市傳四巨頭要萬達商業及早完成上市，萬達酒店發展（００１６９）今日偏軟，全日挫
９﹒７％，報１﹒４９元。
　　品牌中國（００８６３）折讓約三成控股權易手至高振順等人，今日復牌急升５６﹒５２％
收７﹒２元，為全日升幅最大個股。（ｇｖ）

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