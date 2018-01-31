港股大幅波動，先跌後升２７９點收３２８８７，成交１７６８億

《經濟通通訊社３１日專訊》美股昨日（３０日）在醫保股急跌拖累下，加上市場觀望議息

結果及國情咨文，道指急挫３６２點，報２６０７６。港股夜期亦跌２６４點，報３２３９１，

低水２１６點。市場氣氛審慎，港股今早跟隨外圍低開１７１點，其後雖一度跌２７６點，低見

３２３３０，但隨著內險股升幅擴大，港股午收倒升１３７點；而在午後內銀股、賭股齊齊造好

，刺激大市升幅擴大３２６點高見３２９３３，最終收報３２８８７，升２７９點或０﹒８６％

，上下波幅６０３點。全日主板成成交１７６８﹒１６億元，比上日增加約２％。

滬指收報３４８０，跌７點或跌０﹒２１％。國指收報１３５６１點，漲１﹒２９％或

１７２點。



＊內險股走高，恆大中海外偏軟＊



內險股走高，國壽（０２６２８）昨日收市後發盈喜，預料去年多賺５５％至７５％，收漲

３﹒１２％，報２６﹒４５元；連跌兩日的平保（０２３１８）今日反彈，全日漲２﹒７２％，

報９２﹒６５元。

內銀午後普遍回升，建行（００９３９）收升１﹒８１％，報９﹒０２元；工行

（０１３９８）漲１﹒７９％，報７﹒４元；中行（０３９８８）揚１﹒７３％，報４﹒７１元

。農行（０１２８８）則無升跌收４﹒８元。

萬洲（００２８８）此前獲大摩升目標價，由９元升至１０﹒５元，並維持「增持」評級，

全日漲４﹒１９％，報９﹒６９元，盤中見９﹒８６元破頂，為全日表現最好藍籌股；蒙牛

（０２３１９）在２０天線附近（２４﹒９４８元）見支持，全日漲２﹒４％，報２５﹒５５元

。

手機設備股見反彈，舜宇（０２３８２）獲麥格理續先２２０元，全日漲２﹒６５％，報

１０８﹒３元；瑞聲（０２０１８）跟升１﹒５５％，報１３０﹒８元。

內房股偏軟，中海外（００６８８）挫１﹒７８％，報３０﹒３元，為全日表現最差恆指成

分股；恆大（０３３３３）發１８０億元換股債，全日急跌７﹒１８％，報２５﹒８５元。



＊賭股急反彈，「三桶油」走低＊



「三桶油」走低。中石油（００８５７）昨日發盈喜，料去年多賺１﹒７倍至２倍，但國際

油價昨日繼續下跌，中石油跌０﹒８％，報６﹒２元。中海油（００８８３）挫１﹒１４％，報

１２﹒１８元。中石化（００３８６）跌１﹒３１％，報６﹒７６元。

賭股反彈，永利澳門（０１１２８）過去兩日累挫１１％後，最新獲瑞銀大升目標至

３３﹒４元，全日漲３﹒３７％，報２７﹒６元；銀娛（０００２７）急升３﹒６６％，報

６９﹒３元，為全日表現次佳恆指股；金沙中國（０１９２８）升０﹒７６％報４６﹒６元。

麥達斯（０１０２１）三連陽兼累漲約１﹒９倍後，今日急跌２６﹒５９％，報３﹒１２元

，為全日表現最差個股。

市傳四巨頭要萬達商業及早完成上市，萬達酒店發展（００１６９）今日偏軟，全日挫

９﹒７％，報１﹒４９元。

品牌中國（００８６３）折讓約三成控股權易手至高振順等人，今日復牌急升５６﹒５２％

收７﹒２元，為全日升幅最大個股。（ｇｖ）

