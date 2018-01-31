【香港政情】易志明倡輸入外勞減人手短缺，林鄭籲業界多運用科技

《經濟通通訊社３１日專訊》行政長官出席立法會質詢環節，航運交通界議員易志明指運輸

業面對司機老齡化問題，問政府會否優化勞工政策及針對性加大輸入外勞。林鄭月娥指，現時勞

工短缺明顯，政府會就此全力進行研究。她又提議，業界可利用科技應用紓緩人手問題，政府會

鼓勵業界多使用科技以減少人手需求。（ｃｗ）（ｚｚ）

