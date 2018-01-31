【香港政情】林鄭：全面檢討ＢＣＡ後，若社會接受便毋須擱置

《經濟通通訊社３１日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會質詢環節，社會福利界議員邵家

臻要求林鄭月娥交代是否會擱置小三ＢＣＡ。

林鄭月娥指，自己在競選時是指在未完成全面檢討前，會擱置ＢＣＡ，現時檢討即將完成，

如果檢討後獲社會接受，ＢＣＡ便毋須擱置，又指ＢＣＡ檢討後當局將會有方向和看法。

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