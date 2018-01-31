【立會補選】司馬文涉僭建，梁美芬：匪夷所思，比鄭若驊嚴重

《經濟通通訊社３１日專訊》參加建築、測量、都市規劃及園境界補選的南區區議員司馬文

承認其物業有僭建，他表示所有僭建物都有登記，就此事向公眾道歉。他又在社交媒體上載照片

，顯示正在拆除僭建物。

經民聯立法會議員梁美芬指事件「匪夷所思」，因僭建對於政治人物來說是「炸彈」，認為

有經驗的從政者都應該會意識到此事，而司馬文在政界打滾了一段時間，明知有僭建而不拆除，

比起律政司司長鄭若驊的僭建風波更嚴重，因鄭若驊以前並非政治人物。（ｃｗ）（ｚｚ）

