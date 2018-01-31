《經濟通通訊社３１日專訊》運輸及房屋局長陳帆出席立法會大會回應議員質詢。他表示，
運輸署已經完成改組，成立委員會改善的士服務質素；而政府計劃推出的專營的士計劃，正籌備
相關的本地立法工作，會在今年下半年向立法會提交草案。
他指，專營的士可以回應社會對較高質素個人化、點對點交通服務的需求，且和消費者委員
會早前建議的網約車服務，有不少共通點，但收費更清晰透明。資訊科技界議員莫乃光批評陳帆
將專營的士和網約車混為一談，指兩者是不同概念。（ｚｚ）
31/01/2018 13:31
【香港政情】陳帆：運輸署已完成改組，下半年將提專營的士草案
《經濟通通訊社３１日專訊》運輸及房屋局長陳帆出席立法會大會回應議員質詢。他表示，
運輸署已經完成改組，成立委員會改善的士服務質素；而政府計劃推出的專營的士計劃，正籌備
相關的本地立法工作，會在今年下半年向立法會提交草案。
他指，專營的士可以回應社會對較高質素個人化、點對點交通服務的需求，且和消費者委員
會早前建議的網約車服務，有不少共通點，但收費更清晰透明。資訊科技界議員莫乃光批評陳帆
將專營的士和網約車混為一談，指兩者是不同概念。（ｚｚ）
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