【香港政情】陳帆：運輸署已完成改組，下半年將提專營的士草案

《經濟通通訊社３１日專訊》運輸及房屋局長陳帆出席立法會大會回應議員質詢。他表示，

運輸署已經完成改組，成立委員會改善的士服務質素；而政府計劃推出的專營的士計劃，正籌備

相關的本地立法工作，會在今年下半年向立法會提交草案。

他指，專營的士可以回應社會對較高質素個人化、點對點交通服務的需求，且和消費者委員

會早前建議的網約車服務，有不少共通點，但收費更清晰透明。資訊科技界議員莫乃光批評陳帆

將專營的士和網約車混為一談，指兩者是不同概念。（ｚｚ）

