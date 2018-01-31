《經濟通通訊社３１日專訊》立法會今早完成質詢環節後，隨即進入審議政府法案。首個法
案為《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》首讀及二讀。草案在首讀後，隨即進入二讀，有關動
議正中止待續，以便把法案交付內務委員會研究。（ｃｗ）（ｚｚ）
31/01/2018 13:55
【一地兩檢】立法會下午完成一地兩檢條例草案首讀
《經濟通通訊社３１日專訊》立法會今早完成質詢環節後，隨即進入審議政府法案。首個法
案為《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》首讀及二讀。草案在首讀後，隨即進入二讀，有關動
議正中止待續，以便把法案交付內務委員會研究。（ｃｗ）（ｚｚ）
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