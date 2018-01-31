《經濟通通訊社３１日專訊》政府今日向立法會提交《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案作
首讀和二讀。運輸及房屋局長陳帆強調，人大常委通過高鐵一地兩檢合作安排是合法合憲，現時
將法案交上立法會是一地兩檢「三步走」最後一步。
陳帆表示，實施一地兩檢能發揮最大社會經濟效益。配合未來的發展，高鐵本質上是跨境運
輸及便利市民的措施，市民應以持平的態度看待，又期望議員以務實態度，讓檢條例草案通過。
（ｆｗ）（ｚｚ）
31/01/2018 14:35
【一地兩檢】陳帆指「三步走」已到最後一步，望議員務實看待草案
《經濟通通訊社３１日專訊》政府今日向立法會提交《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案作
首讀和二讀。運輸及房屋局長陳帆強調，人大常委通過高鐵一地兩檢合作安排是合法合憲，現時
將法案交上立法會是一地兩檢「三步走」最後一步。
陳帆表示，實施一地兩檢能發揮最大社會經濟效益。配合未來的發展，高鐵本質上是跨境運
輸及便利市民的措施，市民應以持平的態度看待，又期望議員以務實態度，讓檢條例草案通過。
（ｆｗ）（ｚｚ）
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】農曆年前聚焦蒙牛 2月下旬匯控港交所炒業績
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】港股1月急升2968點 美元反彈或拖累後市
|專訪31/01/2018
袁彌明:由網店走進實體店，不與一般網紅同流
|國際動態31/01/2018
碧咸邁阿密組球隊 做美職聯班主
|生財有道31/01/2018
【狗年運程】蘇民峰：股市宜轉攻為守，樓舖無投資價值
|生財有道31/01/2018
【議息前瞻】耶倫任內最後一次議息 儲局料將按兵不動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰