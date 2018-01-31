【一地兩檢】陳帆指「三步走」已到最後一步，望議員務實看待草案

《經濟通通訊社３１日專訊》政府今日向立法會提交《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案作

首讀和二讀。運輸及房屋局長陳帆強調，人大常委通過高鐵一地兩檢合作安排是合法合憲，現時

將法案交上立法會是一地兩檢「三步走」最後一步。

陳帆表示，實施一地兩檢能發揮最大社會經濟效益。配合未來的發展，高鐵本質上是跨境運

輸及便利市民的措施，市民應以持平的態度看待，又期望議員以務實態度，讓檢條例草案通過。

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