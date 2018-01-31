《經濟通通訊社３１日專訊》立法會補選提名期於星期一（２９日）結束，有部分已報名的
參選人仍未獲確認參選資格，包括被視為周庭「Ｐｌａｎ Ｂ」的南區區議員區諾軒。多名民主
派議員呼籲政府盡快完成確認。
民主派會議召集人莫乃光認為，若參選人已按規定提交所需資料，選舉主任不應取消他們的
參選資格，又表示反對政府以政治立場和政治聯繫ＤＱ參選人。
已報名參加港島區補選的還有陳家珮、任亮憲、伍廸希和馬金泉。（ｃｗ）（ｚｚ）
31/01/2018 18:03
【立會補選】民主派促政府盡快確認餘下參選人資格
《經濟通通訊社３１日專訊》立法會補選提名期於星期一（２９日）結束，有部分已報名的
參選人仍未獲確認參選資格，包括被視為周庭「Ｐｌａｎ Ｂ」的南區區議員區諾軒。多名民主
派議員呼籲政府盡快完成確認。
民主派會議召集人莫乃光認為，若參選人已按規定提交所需資料，選舉主任不應取消他們的
參選資格，又表示反對政府以政治立場和政治聯繫ＤＱ參選人。
已報名參加港島區補選的還有陳家珮、任亮憲、伍廸希和馬金泉。（ｃｗ）（ｚｚ）
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】農曆年前聚焦蒙牛 2月下旬匯控港交所炒業績
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】港股1月急升2968點 美元反彈或拖累後市
|專訪31/01/2018
袁彌明:由網店走進實體店，不與一般網紅同流
|國際動態31/01/2018
碧咸邁阿密組球隊 做美職聯班主
|生財有道31/01/2018
【狗年運程】蘇民峰：股市宜轉攻為守，樓舖無投資價值
|生財有道31/01/2018
【議息前瞻】耶倫任內最後一次議息 儲局料將按兵不動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰