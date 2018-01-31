【立會補選】民主派促政府盡快確認餘下參選人資格

《經濟通通訊社３１日專訊》立法會補選提名期於星期一（２９日）結束，有部分已報名的

參選人仍未獲確認參選資格，包括被視為周庭「Ｐｌａｎ Ｂ」的南區區議員區諾軒。多名民主

派議員呼籲政府盡快完成確認。

民主派會議召集人莫乃光認為，若參選人已按規定提交所需資料，選舉主任不應取消他們的

參選資格，又表示反對政府以政治立場和政治聯繫ＤＱ參選人。

已報名參加港島區補選的還有陳家珮、任亮憲、伍廸希和馬金泉。（ｃｗ）（ｚｚ）

