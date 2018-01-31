【香港政情】李慧琼望財政預算案重推Ｎ無津貼

《經濟通通訊社３１日專訊》財政預算案將於２月２８日公布，民建聯主席李慧琼表示，希

望財政預算案可重推俗稱「Ｎ無津貼」的非公屋、非綜援低收入住戶一次過生活津貼，及提高醫

療券金額至３０００元及降低門檻至６０歲。她又希望政府可加快興建基礎設施及發展科技。

被問到有市民希望全民派錢，李慧琼認為，有關做法支出大，希望政府先聚焦做好紓困措施

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