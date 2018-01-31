《神州經脈》ＰＭＩ錄８個月低，創業板重挫，人幣１月升３﹒５％

《經濟通通訊社３１日專訊》樂視網（深：３００１０４）料２０１７年盈為虧蝕逾１１６

億元（人民幣．下同），錄深市最大虧損紀錄，加上１月中國官方製造業ＰＭＩ跌至８個月低，

創業板領跌Ａ股。

滬綜指收跌０﹒２１％，報３４８０﹒８３點，三日累跌２﹒１７％；累計整個１月，滬綜

指漲５﹒２５％，創２２個月最大單月漲幅。深成指收跌１﹒０６％，報１１１５９﹒６８點，

為本月以來最低；創業板收市挫２﹒６６％，報１７３５﹒０６點，約１４０隻股份跌停。兩市

全日成交增近１３％，至４９４１億元。



＊新出口訂單指數降至榮枯線下＊



國家統計局公布，１月官方製造業ＰＭＩ降至５１﹒３，低於市場預期的５１﹒５，錄８個

月低點，不過仍連續１８個月處於擴張區間。官方非製造業商務活動指數則升至４個月高點，錄

５５﹒３。

統計局還首次公布綜合ＰＭＩ產出指數，１月錄５４﹒６，綜合ＰＭＩ指數，該指數為

ＰＭＩ指標體系中反映當期全行業（製造業和非製造業）產出變化情況的綜合指數，１月為

５４﹒６，以反映當期製造業、非製造業生產和業務總量的變化情況。

值得注意的是，１月製造業新出口訂單指數錄４９﹒５，為自２０１６年１１月以來首次降

至榮枯線下，較前月下降２﹒４個點，是拖累１月製造業ＰＭＩ遜於預期的主要原因。分析認為

，此固然有聖誕、新年相關海外需求提前釋放的因素，但人民幣兌美元去年末至今的凌厲升值恐

怕也已波及出口。



＊首次發布綜合ＰＭＩ產出指數＊



對於為什麼要編製和發布綜合ＰＭＩ產出指數，國家統計局服務業調查中心負責人表示，當

前，隨著移動互聯網、智能終端、大數據和雲計算等廣泛應用，中國經濟結構由工業主導向服務

業主導加快轉變，傳統意義的製造業和服務業之間的邊界愈來愈模糊，相互融合發展日漸深入。

統計局對２００９年至２０１７年上半年共３４個季度的綜合ＰＭＩ產出指數與ＧＤＰ增速

的時間序列進行時差相關分析，得出兩個經濟指標呈高度相關，綜合ＰＭＩ產出指數與ＧＤＰ增

速同步性非常強，能夠較好地全面反映經濟發展規律。

鑒於綜合ＰＭＩ產出指數和製造業ＰＭＩ存在一定差異，在使用兩個指數研判宏觀經濟走勢

時應注意：雖然兩個指數均為反映國民經濟周期波動的指標，但綜合ＰＭＩ產出指數「高峰或低

谷」的轉折點大致與經濟周期的轉變同步發生，表示當期發生的情況；製造業ＰＭＩ的轉折點一

般早於國民經濟周期３個月左右，能夠對經濟趨勢進行前瞻性預測。



＊兌美元即期收盤大升４９５點＊



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２９２０，較上個交易日４時３０分收盤

價大升４９５點子，錄２０１５年８月１０日以來新高。全日在６﹒２８５０至６﹒３３２５之

間波動。

累計１月，在岸即期匯率升３﹒５％，錄１９９４年匯率並軌以來最大單月升幅。



＊統調電廠平均存煤１５天左右＊



國家發改委副主任連維良表示，２０１８年春運客運結構發生變化，鐵路、民航將分別增長

８﹒８％和１０％，道路下降１﹒６％，道路客運首次出現負增長。

針對部分電廠存煤減少情況，他稱，發改委、交通部、鐵路總公司已採取相關措施。目前，

全國統調電廠平均存煤在１５天左右的合理範圍。

連維良解釋，近期部分電廠用煤緊張，一個很重要的原因是需求快速增長。今年１月份，按

照調度口徑內地的發電量增長了接近２１％，若扣除春節的不可比因素，發電量增速也有１５％

左右。再一個原因，近期低溫雨雪冰凍天氣對運輸有一定影響。

發改委另透露，２０１７年，發改委共審批核准固定資產投資項目１８４個，總投資

９９１４億元。



＊西安１６０億建騰訊雙創小鎮＊



陝西西安市與騰訊（００７００）宣布，在西安建設「騰訊雙創小鎮」，項目將以騰訊為龍

頭，利用騰訊完整的雙創孵化體系，吸引最好的高成長項目落地並形成聚集，打造互聯網產品創

新產業生態和文創產業生態圈。除了騰訊，參與者還包括西安滻灞生態區管理委員會、邁科投資

控股。

項目總佔地約１０００畝，總投資約１６０億元，將建設總部辦公、國際創新中心、青騰園

、企鵝號文創基地、青騰大學、雲計算中心、互聯網＋城市服務中心、互聯網金融中心、電子競

技館等１１個產業。

西安市委書記王永康表示，西安市委、市政府是騰訊的忠實粉絲。未來西安市將利用全方位

資源，與騰訊展開深度合作，也請騰訊大力支持西安，繼續深化互聯網＋建設，為西安的大發展

做出重要貢獻。

騰訊董事會主席馬化騰則表示，騰訊非常重視「科技＋文化」戰略，西安有豐厚的文化底蘊

和科技資源，有非常好的人才儲備，這是騰訊比較看重的，騰訊也期待能在西安有更好發展。



＊互聯網企業總市值８﹒９７萬億＊



中國互聯網絡信息中心發布第４１次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，至２０１７

年１２月，中國網民規模達７﹒７２億，全年新增網民４０７４萬人，其中手機網民規模達

７﹒５３億，佔比９７﹒５％。

網絡直播用戶規模達４﹒２２億，按年增長２２﹒６％，其中遊戲直播用戶規模增速達

５３﹒１％。

網購用戶規模達５﹒３３億，同比增１４﹒３％；使用網上支付的用戶規模達５﹒３１億，

手機支付用戶達５﹒２７億。

共享單車國內用戶規模達２﹒２１億，用戶規模半年增加１﹒１５億，共享單車已滲透２１

個海外國家。

境內外上市的互聯網企業數量達１０２家，總體市值８﹒９７萬億。

２０１７年電商、網遊、網絡廣告收入水平增速均在２０％以上。



＊聯通阿里打造智能資產交易平台＊



中國聯通、阿里巴巴宣布共同打造智能資產交易平台，為聯通完成混改以來，後台支撐線與

混改戰略投資者開展的首項重大業務合作。

據了解，中國聯通目前已有１５０間省、市分公司，及子公司成功入駐阿里拍賣平台，其中

１７間在平台進行了１３１宗報廢資產拍賣，終端類資產處置收益率提升５０％左右，線纜類資

產處置收益率提升約１０％。

拍賣品包括退網ＧＳＭ設備、光纖化改造報廢銅纜、程控交換機、報廢空調、手機終端等全

業務、全品類報廢資產及市場物資等。

中國聯通表示，將通過是次與阿里拍賣平台合作，打做符合通信行業特點的資產交易營運體

系，未來將進一步借助阿里拍賣服務政務資產處置的經驗，並融入阿里在新零售創新消費場景探

索獲得的技術、產品能力，打做線上智能資產交易平台，借助互聯網能促進企業資產最優流轉。

阿里巴巴則稱，雙方聯合打造的平台有望成為內地大型企業資產交易管理樣本產品。



＊劉姝威砲轟鉅盛華高槓桿資金＊



針對寶能周二（３０日）收市後發表澄清公告指，鉅盛華作為委託人已就９個資管計劃與相

關方分別簽署補充協議，就延長前述資管計劃清算期相關事項做出了約定，稍早於公開信要求將

資管計劃清盤的萬科（０２２０２）（深：０００００２）獨立董事劉姝威今早再發表文章，直

指「鉅盛華作為委托人的７個資產管理計劃的槓桿達到２倍，屬於高槓桿資金。」

文章感慨，「在防範金融風險的強大攻勢下，還敢用高槓桿資金進入金融市場！」並指這部

分違規資金正是目前金融市場著力清理的。

文章強調，防範化解重大風險是中國決定打好的「三大攻堅戰」之一，劉姝威質問，沒有證

券監管機構的批准，誰有權力「延長前述資管計劃清算期」？為什麼沒有依法公告，甚至連萬科

管理層都不知道？為什麼有這麼大的膽量？萬科Ａ收盤反彈３﹒３％，周二收跌５﹒７％。

（ｊｙ）

