  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/01/2018 17:00

《神州經脈》ＰＭＩ錄８個月低，創業板重挫，人幣１月升３﹒５％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》樂視網（深：３００１０４）料２０１７年盈為虧蝕逾１１６
億元（人民幣．下同），錄深市最大虧損紀錄，加上１月中國官方製造業ＰＭＩ跌至８個月低，
創業板領跌Ａ股。
　　滬綜指收跌０﹒２１％，報３４８０﹒８３點，三日累跌２﹒１７％；累計整個１月，滬綜
指漲５﹒２５％，創２２個月最大單月漲幅。深成指收跌１﹒０６％，報１１１５９﹒６８點，
為本月以來最低；創業板收市挫２﹒６６％，報１７３５﹒０６點，約１４０隻股份跌停。兩市
全日成交增近１３％，至４９４１億元。

＊新出口訂單指數降至榮枯線下＊

　　國家統計局公布，１月官方製造業ＰＭＩ降至５１﹒３，低於市場預期的５１﹒５，錄８個
月低點，不過仍連續１８個月處於擴張區間。官方非製造業商務活動指數則升至４個月高點，錄
５５﹒３。
　　統計局還首次公布綜合ＰＭＩ產出指數，１月錄５４﹒６，綜合ＰＭＩ指數，該指數為
ＰＭＩ指標體系中反映當期全行業（製造業和非製造業）產出變化情況的綜合指數，１月為
５４﹒６，以反映當期製造業、非製造業生產和業務總量的變化情況。
　　值得注意的是，１月製造業新出口訂單指數錄４９﹒５，為自２０１６年１１月以來首次降
至榮枯線下，較前月下降２﹒４個點，是拖累１月製造業ＰＭＩ遜於預期的主要原因。分析認為
，此固然有聖誕、新年相關海外需求提前釋放的因素，但人民幣兌美元去年末至今的凌厲升值恐
怕也已波及出口。

＊首次發布綜合ＰＭＩ產出指數＊

　　對於為什麼要編製和發布綜合ＰＭＩ產出指數，國家統計局服務業調查中心負責人表示，當
前，隨著移動互聯網、智能終端、大數據和雲計算等廣泛應用，中國經濟結構由工業主導向服務
業主導加快轉變，傳統意義的製造業和服務業之間的邊界愈來愈模糊，相互融合發展日漸深入。
　　統計局對２００９年至２０１７年上半年共３４個季度的綜合ＰＭＩ產出指數與ＧＤＰ增速
的時間序列進行時差相關分析，得出兩個經濟指標呈高度相關，綜合ＰＭＩ產出指數與ＧＤＰ增
速同步性非常強，能夠較好地全面反映經濟發展規律。
　　鑒於綜合ＰＭＩ產出指數和製造業ＰＭＩ存在一定差異，在使用兩個指數研判宏觀經濟走勢
時應注意：雖然兩個指數均為反映國民經濟周期波動的指標，但綜合ＰＭＩ產出指數「高峰或低
谷」的轉折點大致與經濟周期的轉變同步發生，表示當期發生的情況；製造業ＰＭＩ的轉折點一
般早於國民經濟周期３個月左右，能夠對經濟趨勢進行前瞻性預測。

＊兌美元即期收盤大升４９５點＊

　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２９２０，較上個交易日４時３０分收盤
價大升４９５點子，錄２０１５年８月１０日以來新高。全日在６﹒２８５０至６﹒３３２５之
間波動。
　　累計１月，在岸即期匯率升３﹒５％，錄１９９４年匯率並軌以來最大單月升幅。

＊統調電廠平均存煤１５天左右＊

　　國家發改委副主任連維良表示，２０１８年春運客運結構發生變化，鐵路、民航將分別增長
８﹒８％和１０％，道路下降１﹒６％，道路客運首次出現負增長。
　　針對部分電廠存煤減少情況，他稱，發改委、交通部、鐵路總公司已採取相關措施。目前，
全國統調電廠平均存煤在１５天左右的合理範圍。
　　連維良解釋，近期部分電廠用煤緊張，一個很重要的原因是需求快速增長。今年１月份，按
照調度口徑內地的發電量增長了接近２１％，若扣除春節的不可比因素，發電量增速也有１５％
左右。再一個原因，近期低溫雨雪冰凍天氣對運輸有一定影響。
　　發改委另透露，２０１７年，發改委共審批核准固定資產投資項目１８４個，總投資
９９１４億元。

＊西安１６０億建騰訊雙創小鎮＊

　　陝西西安市與騰訊（００７００）宣布，在西安建設「騰訊雙創小鎮」，項目將以騰訊為龍
頭，利用騰訊完整的雙創孵化體系，吸引最好的高成長項目落地並形成聚集，打造互聯網產品創
新產業生態和文創產業生態圈。除了騰訊，參與者還包括西安滻灞生態區管理委員會、邁科投資
控股。
　　項目總佔地約１０００畝，總投資約１６０億元，將建設總部辦公、國際創新中心、青騰園
、企鵝號文創基地、青騰大學、雲計算中心、互聯網＋城市服務中心、互聯網金融中心、電子競
技館等１１個產業。
　　西安市委書記王永康表示，西安市委、市政府是騰訊的忠實粉絲。未來西安市將利用全方位
資源，與騰訊展開深度合作，也請騰訊大力支持西安，繼續深化互聯網＋建設，為西安的大發展
做出重要貢獻。
　　騰訊董事會主席馬化騰則表示，騰訊非常重視「科技＋文化」戰略，西安有豐厚的文化底蘊
和科技資源，有非常好的人才儲備，這是騰訊比較看重的，騰訊也期待能在西安有更好發展。

＊互聯網企業總市值８﹒９７萬億＊

　　中國互聯網絡信息中心發布第４１次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，至２０１７
年１２月，中國網民規模達７﹒７２億，全年新增網民４０７４萬人，其中手機網民規模達
７﹒５３億，佔比９７﹒５％。
　　網絡直播用戶規模達４﹒２２億，按年增長２２﹒６％，其中遊戲直播用戶規模增速達
５３﹒１％。
　　網購用戶規模達５﹒３３億，同比增１４﹒３％；使用網上支付的用戶規模達５﹒３１億，
手機支付用戶達５﹒２７億。
　　共享單車國內用戶規模達２﹒２１億，用戶規模半年增加１﹒１５億，共享單車已滲透２１
個海外國家。
　　境內外上市的互聯網企業數量達１０２家，總體市值８﹒９７萬億。
　　２０１７年電商、網遊、網絡廣告收入水平增速均在２０％以上。

＊聯通阿里打造智能資產交易平台＊

　　中國聯通、阿里巴巴宣布共同打造智能資產交易平台，為聯通完成混改以來，後台支撐線與
混改戰略投資者開展的首項重大業務合作。
　　據了解，中國聯通目前已有１５０間省、市分公司，及子公司成功入駐阿里拍賣平台，其中
１７間在平台進行了１３１宗報廢資產拍賣，終端類資產處置收益率提升５０％左右，線纜類資
產處置收益率提升約１０％。
　　拍賣品包括退網ＧＳＭ設備、光纖化改造報廢銅纜、程控交換機、報廢空調、手機終端等全
業務、全品類報廢資產及市場物資等。
　　中國聯通表示，將通過是次與阿里拍賣平台合作，打做符合通信行業特點的資產交易營運體
系，未來將進一步借助阿里拍賣服務政務資產處置的經驗，並融入阿里在新零售創新消費場景探
索獲得的技術、產品能力，打做線上智能資產交易平台，借助互聯網能促進企業資產最優流轉。
　　阿里巴巴則稱，雙方聯合打造的平台有望成為內地大型企業資產交易管理樣本產品。

＊劉姝威砲轟鉅盛華高槓桿資金＊

　　針對寶能周二（３０日）收市後發表澄清公告指，鉅盛華作為委託人已就９個資管計劃與相
關方分別簽署補充協議，就延長前述資管計劃清算期相關事項做出了約定，稍早於公開信要求將
資管計劃清盤的萬科（０２２０２）（深：０００００２）獨立董事劉姝威今早再發表文章，直
指「鉅盛華作為委托人的７個資產管理計劃的槓桿達到２倍，屬於高槓桿資金。」
　　文章感慨，「在防範金融風險的強大攻勢下，還敢用高槓桿資金進入金融市場！」並指這部
分違規資金正是目前金融市場著力清理的。
　　文章強調，防範化解重大風險是中國決定打好的「三大攻堅戰」之一，劉姝威質問，沒有證
券監管機構的批准，誰有權力「延長前述資管計劃清算期」？為什麼沒有依法公告，甚至連萬科
管理層都不知道？為什麼有這麼大的膽量？萬科Ａ收盤反彈３﹒３％，周二收跌５﹒７％。
（ｊｙ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】農曆年前聚焦蒙牛 2月下旬匯控港交所炒業績
生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】港股1月急升2968點 美元反彈或拖累後市
專訪31/01/2018
袁彌明:由網店走進實體店，不與一般網紅同流
國際動態31/01/2018
碧咸邁阿密組球隊 做美職聯班主
生財有道31/01/2018
【狗年運程】蘇民峰：股市宜轉攻為守，樓舖無投資價值
生財有道31/01/2018
【議息前瞻】耶倫任內最後一次議息 儲局料將按兵不動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
用包容來包裝的包庇 10
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 14
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
足球俱樂部 ． 主教練
山齊士米希達恩互換 曼聯還是阿仙奴著數？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【重振雄風】紅菜頭汁可媲美偉哥？ 1
小薯茶水間 NEW
【五大好同事特質】敢批評你的好同事，你遇到了嗎？ 5
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 3
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
香港街頭美食
【草莓季節】3大人氣甜品店合集！9款「甜王士多啤梨」甜品推介 4
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【關係篇】想獲得美滿愛情？先學會讓自己獨立吧！ 7
心理攻防戰 ． 梁若芊
【窺探心底秘密】找一個我愛他多的人，才叫幸福？ 4
陶冬天下 ． 陶冬
特朗普制裁中國將是一個錯誤
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
是真跌嗎？
星座命理
【極速療傷！】分手後最易投入新戀情，原來是這3個星座？ 1
論盡中港台 ． 岑逸飛
處理虐兒案務須治本 7
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018黑材料不絕】鄭若驊僭建愈鬧愈大 北韓戰爭速戰速決？ 1
時事要聞
劉子頎稱無威嚇 校董：涉事教師曾落淚 3
花生味辦公室 ． 玄米米
【邊返工邊賭波】職場奇聞！外圍大王是如何煉成的？ 3
暢所欲妍 ． 屈穎妍
最佳投資，是買一個國家的未來 570
第一桶金 ． 方元
「我的懶人組合」去年賺20%！2018年10隻買入名單
論盡中港台 ． 岑逸飛
「一言九鼎」成為港人的緊箍咒 156
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018生肖運程】狗年到，這些生肖要注意 1
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 5
政是有心 ． 余君雋
朱經緯違規不違法 判入獄不合法理情 52
鬆一鬆 ． 通通
【智商測試】4個「看起來簡單到爆」，但大家卻「完全解不出來的」超殺腦細胞謎題 2
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 5
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
打工秘笈
【禍從口出】說了這幾句話，你很難繼續在公司待下去… 5
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休後全職炒股？！ 1
我做Marketing ． Michael & Derek
【做marketing甚艱難】印刷出錯？唯有捱夜黐貼紙…… 3
星座命理
願意為你捱苦的男人，來自這3個星座？ 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新乳癌消息】每星期2片午餐肉 乳癌風險增21%！ 2
抵玩自助遊
$8750 去挪威7日 登上三大聖岩 2
陶冬天下 ． 陶冬
2018年全球經濟的五個猜想 1
廣告背後 ． 袁靜
【人不可貌相】好人衰人有樣睇？惡形惡相≠心地善良？ 6
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
辦公室政治 ． 潘少權
【上司的無奈】遇上比自己慢的下屬，「等」他們把工作做完？ 4
產品簡介

【etnet Bonus賞你】MOKO新世紀廣場【大紅大「紙」喜迎福】紙膠帶利是封

【etnet Bonus賞你】領展新春收納袋

【etnet Bonus賞你】 The ONE‧Pochacco丁財兩汪利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊