【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升４９５點子，１月勁升３﹒５％

《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２９２０，

較上個交易日４時３０分收盤價大升４９５點子。全日在６﹒２８５０至６﹒３３２５之間波動

。

累計１月，在岸即期匯率升３﹒５％，錄１９９４年匯率並軌以來最大單月升幅。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升３３６點子，報６﹒２９０３。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３３３９，較上個交易日跌２７點子。（ｊｙ）

