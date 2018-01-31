《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２９２０，
較上個交易日４時３０分收盤價大升４９５點子。全日在６﹒２８５０至６﹒３３２５之間波動
。
累計１月，在岸即期匯率升３﹒５％，錄１９９４年匯率並軌以來最大單月升幅。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升３３６點子，報６﹒２９０３。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３３３９，較上個交易日跌２７點子。（ｊｙ）
31/01/2018 16:36
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升４９５點子，１月勁升３﹒５％
《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２９２０，
較上個交易日４時３０分收盤價大升４９５點子。全日在６﹒２８５０至６﹒３３２５之間波動
。
累計１月，在岸即期匯率升３﹒５％，錄１９９４年匯率並軌以來最大單月升幅。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升３３６點子，報６﹒２９０３。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３３３９，較上個交易日跌２７點子。（ｊｙ）
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