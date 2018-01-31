【數據解讀】中金：終端需求穩健，年初經濟增長望迎「開門紅」

《經濟通通訊社３１日專訊》中金發表研究報告稱，１月中國官方製造業ＰＭＩ指數從上月

的５１﹒６％下降至５１﹒３％，但仍然保持強勁水平。出口指數和上游價格回落是ＰＭＩ下降

的主要原因，工業生產和內需則保持相對穩健。

報告指，１月製造業整體生產增速小幅下降，主要是受到「２＋２６」城市限產趨嚴的影響

。但另一方面，消費品相關製造業增長繼續加速，表現較為亮眼。

製造業內需保持穩健－－１月新訂單指數為５２﹒６％，保持強勁。此外，進口指數從上月

的５１﹒２％回落至５０﹒４％，但仍維持在擴張區間。

國外節假日訂單高峰已過，１月新出口訂單指數回落２﹒４個百分點至４９﹒５％。值得注

意的是，１－２月的出口增速可能受到春節錯位因素的擾動。

報告續指，在經歷年底去庫存後，１月庫存水平出現企穩回升跡象。１月原材料庫存指數從

上月的４８％回升至４８﹒８％，產成品庫存指數亦上升１﹒２個百分點至４７％。１月以來，

高頻數據顯示鋼鐵庫存水平有所上升，但總體看，工業品庫存仍處低位，補庫需求有上升空間。



＊製造業盈利回升或擴大至更多中下游行業＊



報告認為，１月製造業ＰＭＩ顯示年初經濟增長有望迎來「開門紅」。往前看，在終端需求

維持穩健的情況下，節後製造業補庫存（或至少去庫存告一段落）可能會提振環比投資增速。此

外，隨著下游消費品的通脹壓力開始升溫，製造業盈利回升或將進一步擴大至更多中下游行業。

（ｊｙ）

