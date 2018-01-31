《經濟通通訊社３１日專訊》國家外匯局公布，２０１７年１２月，中國國際收支口徑的國
際貨物和服務貿易順差２０８１億元人民幣。其中，貨物貿易順差３４４２億元人民幣；服務貿
易逆差１３６１億元人民幣。
按美元計值，２０１７年１２月，國際收支口徑的國際貨物和服務貿易順差３１６億美元。
其中，貨物貿易順差５２２億美元；服務貿易逆差２０６億美元，１１月為１８３億美元。
（ｊｙ）
31/01/2018 17:30
【聚焦人幣】外匯局：去年１２月服務貿易逆差擴至２０６億美元
《經濟通通訊社３１日專訊》國家外匯局公布，２０１７年１２月，中國國際收支口徑的國
際貨物和服務貿易順差２０８１億元人民幣。其中，貨物貿易順差３４４２億元人民幣；服務貿
易逆差１３６１億元人民幣。
按美元計值，２０１７年１２月，國際收支口徑的國際貨物和服務貿易順差３１６億美元。
其中，貨物貿易順差５２２億美元；服務貿易逆差２０６億美元，１１月為１８３億美元。
（ｊｙ）
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