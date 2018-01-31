【聚焦數據】中國１月官方製造業ＰＭＩ微降至５１﹒３，略低預期

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，２０１８年１月，中國製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）為５１﹒３％，略低市場預期的５１﹒５％。雖比上月回落０﹒３個百分點，仍與去

年同期持平，製造業繼續保持穩步擴張走勢。

分企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５２﹒６％，比上月回落０﹒４個百分點，繼續在擴張區

間內平穩運行；中型企業ＰＭＩ為５０﹒１％，比上月回落０﹒３個百分點，位於臨界點之上；

小型企業ＰＭＩ為４８﹒５％，比上月下降０﹒２個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數中，生產指數、新訂單指數高於臨界點

，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

生產指數為５３﹒５％，雖比上月回落０﹒５個百分點，仍處於擴張區間，表明製造業生產

保持穩定增長，增速有所放緩。

新訂單指數為５２﹒６％，比上月回落０﹒８個百分點，位於臨界點之上，表明製造業市場

需求擴張步伐有所放慢。



＊非製造業ＰＭＩ為５５﹒３％＊



１月，中國非製造業商務活動指數為５５﹒３％，高於上月０﹒３個百分點，非製造業延續

穩中有升的良好發展態勢。

分行業看，服務業商務活動指數為５４﹒４％，比上月上升１﹒０個百分點，服務業開局實

現平穩較快增長。從行業大類看，零售業、航空運輸業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網

軟件信息技術服務、貨幣金融服務、保險業、租賃及商務服務業等行業商務活動指數位於

５５﹒０％以上的較高景氣區間，業務總量較快增長。住宿業、餐飲業、房地產業、居民服務及

修理業等行業商務活動指數位於臨界點以下，業務總量有所回落。建築業商務活動指數為６０﹒

５％，比上月回落３﹒４個百分點，建築業企業生產活動放緩。（ｃｔ）

