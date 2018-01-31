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即市新聞

31/01/2018 10:39

【專訪】袁彌明：由網店走進實體店，不與一般網紅同流

　　《經濟通通訊社記者陳樂怡３１日報道》袁彌明在鎂光燈下轉換身份，由香港小姐出身到擔
任人民力量主席，再創立護膚品零售品牌，逐步走上上市之路。
　　在沒有鎂光燈的地方，她「自己的光自己打」，成為第一代Ｙｏｕｔｕｂｅｒ分享美容心得

　　彌明生活百貨（０８４７３）主席兼行政總裁袁彌明接受本通訊社訪問時表示，市場上有多
種「網紅」，會收錢唱好產品及順勢開網店寄賣。她指自己與以上兩種不同，「我既有網店又有
實體店，即有實際成本。而且我是入貨並非寄賣，變相一定要好產品我才會大手買，然後才會介
紹。所以狀態或者心理是完全不同。」
　　香港租金嚇人，零售商恨不得能省則省。偏偏彌明生活百貨在網上累積一定知名度後，偏向
虎山行拓展實體店。實體店生意愈做愈大，截至２０１７年３月底止年度，來自零售店的收入佔
整體９５﹒７％，收入突破１億元。以招股價中位數０﹒２４５元計算淨籌３８２０萬元，當中
３５﹒５％於香港擴大零售網絡。該公司計劃於２０２０年首季前由９間分店擴張至１４間。
　
＊袁彌明：上市後將翻新網上商店，同時傳統營銷亦不容看輕＊
　
　　對此逆向操作，袁氏指將心比己，要親身接觸才會對產品建立起信心，「由第一天我就覺得
顧客體驗很重要，時下網店只是自動販賣機，變到像汽水機般，不夠體驗。」
　　她提到上市後將翻新網上商店及生活資訊網站，又指網店不應限於產品目錄。被問到升級版
網店面貌，她便大賣關子，稱之為閉關多時的意念，正在物色合適的供應商去將此實踐出來。
　　她認為網上營銷為必要一環，以前她擔當宣傳短片的「大腦」。
　　但隨着短片愈出愈密，每月製作出２０條短片，構思的工作則由其他同事幫輕。她續指，短
片既要有趣味，又要顧慮到品牌形象，實不輕易。截至去年３月底止，網上營銷開支佔整體營銷
開支約４３﹒６％。
　　
＊袁彌明：Ｏｌｄ　Ｓｃｈｏｏｌ都幾得意，貼紙卡感覺不同＊
　　
　　袁氏大談線上營商之道，螢幕前形象百變，這一邊廂投入演出微電影，另一邊廂正經八百介
紹美容知識。
　　殊不知對傳統營銷亦有執着，沿用顧客獎勵咭計劃，而效果出乎預期。她一邊比劃獎勵咭，
一邊解釋「或者是我自己喜歡儲貼紙，消費多１２０元便有多一個貼紙，客人可能最終會多買
７２０元的產品（舉例）。」
　　對於新興的電子會員制度或無紙化儲印花計劃，她回應「當然電子化都可以，但我個人覺得
Ｏｌｄ　Ｓｃｈｏｏｌ（傳統）都幾得意，因為我都是消費者，接觸過不同會員計劃，有張貼紙
卡放在銀包感覺會不同。」

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