【專訪】袁彌明：由網店走進實體店，不與一般網紅同流

《經濟通通訊社記者陳樂怡３１日報道》袁彌明在鎂光燈下轉換身份，由香港小姐出身到擔

任人民力量主席，再創立護膚品零售品牌，逐步走上上市之路。

在沒有鎂光燈的地方，她「自己的光自己打」，成為第一代Ｙｏｕｔｕｂｅｒ分享美容心得

。

彌明生活百貨（０８４７３）主席兼行政總裁袁彌明接受本通訊社訪問時表示，市場上有多

種「網紅」，會收錢唱好產品及順勢開網店寄賣。她指自己與以上兩種不同，「我既有網店又有

實體店，即有實際成本。而且我是入貨並非寄賣，變相一定要好產品我才會大手買，然後才會介

紹。所以狀態或者心理是完全不同。」

香港租金嚇人，零售商恨不得能省則省。偏偏彌明生活百貨在網上累積一定知名度後，偏向

虎山行拓展實體店。實體店生意愈做愈大，截至２０１７年３月底止年度，來自零售店的收入佔

整體９５﹒７％，收入突破１億元。以招股價中位數０﹒２４５元計算淨籌３８２０萬元，當中

３５﹒５％於香港擴大零售網絡。該公司計劃於２０２０年首季前由９間分店擴張至１４間。



＊袁彌明：上市後將翻新網上商店，同時傳統營銷亦不容看輕＊



對此逆向操作，袁氏指將心比己，要親身接觸才會對產品建立起信心，「由第一天我就覺得

顧客體驗很重要，時下網店只是自動販賣機，變到像汽水機般，不夠體驗。」

她提到上市後將翻新網上商店及生活資訊網站，又指網店不應限於產品目錄。被問到升級版

網店面貌，她便大賣關子，稱之為閉關多時的意念，正在物色合適的供應商去將此實踐出來。

她認為網上營銷為必要一環，以前她擔當宣傳短片的「大腦」。

但隨着短片愈出愈密，每月製作出２０條短片，構思的工作則由其他同事幫輕。她續指，短

片既要有趣味，又要顧慮到品牌形象，實不輕易。截至去年３月底止，網上營銷開支佔整體營銷

開支約４３﹒６％。



＊袁彌明：Ｏｌｄ Ｓｃｈｏｏｌ都幾得意，貼紙卡感覺不同＊



袁氏大談線上營商之道，螢幕前形象百變，這一邊廂投入演出微電影，另一邊廂正經八百介

紹美容知識。

殊不知對傳統營銷亦有執着，沿用顧客獎勵咭計劃，而效果出乎預期。她一邊比劃獎勵咭，

一邊解釋「或者是我自己喜歡儲貼紙，消費多１２０元便有多一個貼紙，客人可能最終會多買

７２０元的產品（舉例）。」

對於新興的電子會員制度或無紙化儲印花計劃，她回應「當然電子化都可以，但我個人覺得

Ｏｌｄ Ｓｃｈｏｏｌ（傳統）都幾得意，因為我都是消費者，接觸過不同會員計劃，有張貼紙

卡放在銀包感覺會不同。」

