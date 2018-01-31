《經濟通通訊社３１日專訊》香港差估署公布，去年１２月私人住宅租金指數報１８７﹒３
點，按月微升０﹒２７％，已連升１３個月，續創有紀錄新高，亦較２０１５年９月時高位
１７７﹒５點，上升約５﹒５％。總計去年全年租金升７﹒９％。（ｃｙ）
31/01/2018 11:18
【本港樓市】差估署：去年１２月私人住宅租金指數按月再升兼破頂
《經濟通通訊社３１日專訊》香港差估署公布，去年１２月私人住宅租金指數報１８７﹒３
點，按月微升０﹒２７％，已連升１３個月，續創有紀錄新高，亦較２０１５年９月時高位
１７７﹒５點，上升約５﹒５％。總計去年全年租金升７﹒９％。（ｃｙ）
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