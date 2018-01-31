《經濟通通訊社３１日專訊》中原地產表示，太古城１月錄得３５宗成交，平均實用呎價約
１８５００元。
分行促成成交單位為太古城華山閣低層Ｈ室，實用面積６８９平方呎，建築面積７８８平方
呎，３房間隔，附有雅緻裝修。業主以１３００萬元將單位交吉易手，折合平均實用呎價
１８８６８元。
買家屬於外區用家。原業主於２０１１年１１月以６３２萬元買入單位，持貨７年，帳面獲
利６６８萬元，單位升值１０６％。（ｃｙ）
31/01/2018 13:37
【本港樓市】太古城三房單位１３００萬元沽出，獲外區用家承接
《經濟通通訊社３１日專訊》中原地產表示，太古城１月錄得３５宗成交，平均實用呎價約
１８５００元。
分行促成成交單位為太古城華山閣低層Ｈ室，實用面積６８９平方呎，建築面積７８８平方
呎，３房間隔，附有雅緻裝修。業主以１３００萬元將單位交吉易手，折合平均實用呎價
１８８６８元。
買家屬於外區用家。原業主於２０１１年１１月以６３２萬元買入單位，持貨７年，帳面獲
利６６８萬元，單位升值１０６％。（ｃｙ）
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