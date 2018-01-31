【本港樓市】太古城三房單位１３００萬元沽出，獲外區用家承接

《經濟通通訊社３１日專訊》中原地產表示，太古城１月錄得３５宗成交，平均實用呎價約

１８５００元。

分行促成成交單位為太古城華山閣低層Ｈ室，實用面積６８９平方呎，建築面積７８８平方

呎，３房間隔，附有雅緻裝修。業主以１３００萬元將單位交吉易手，折合平均實用呎價

１８８６８元。

買家屬於外區用家。原業主於２０１１年１１月以６３２萬元買入單位，持貨７年，帳面獲

利６６８萬元，單位升值１０６％。（ｃｙ）

