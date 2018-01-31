港股倒升百點突破３２７００，飲食品、手機設備、內險股領漲

《經濟通通訊社３１日專訊》道指急跌逾３６０點，港股今早低開１７１點報３２４３５，

未幾插至３２３３０挫２７６點，惟內地Ａ股跌後反彈，港股跌幅亦收窄，個別落後股受追捧，

最新倒升，新報３２７４９，升１４２點或升０﹒４４％，主板成交８３１﹒９４億元。

上證綜合指數新報３４８７，跌不足１點，盤中曾低見３４５９。國企指數報１３４８６，

升０﹒７３％或升９７點。

２月期指新報３２７０８，升５３點，低水４２點。２月國指期貨報１３４９２，升６９點

，高水５點。

飲食品消費受捧，萬洲（００２８８）升５﹒０５％報９﹒７７元，為升幅最大恆指成分股

；蒙牛乳業（０２３１９）漲３﹒２１％報２５﹒７５元。

此前弱勢的手機設備股今見反彈，舜宇光學（０２３８２）升３﹒６％報１０９﹒３元；瑞

聲科技（０２０１８）升２﹒８％，報１３２﹒４元。

國壽（０２６２８）發盈喜料全年多賺５５％至７５％，現價升２﹒９２％報２６﹒４元；

平保（０２３１８）亦升１﹒８３％報９１﹒８５元。

其他重磅股普遍回升，建行（００９３９）升０﹒１１％報８﹒８７元；工行

（０１３９８）升０﹒２８％報７﹒２９元；中移動（００９４１）升０﹒７３％報８２﹒７５

元；騰訊（００７００）升０﹒２６％報４６３元；友邦（０１２９９）再漲１﹒０５％報

６７﹒３元。然而，匯控（００００５）跌０﹒４２％報８３﹒７５元。（ｅｃ）

