港股倒升百點突破３２７００，飲食品、手機設備、內險股領漲

《經濟通通訊社３１日專訊》道指急跌逾３６０點，港股今早低開１７１點報３２４３５，
未幾插至３２３３０挫２７６點，惟內地Ａ股跌後反彈，港股跌幅亦收窄，個別落後股受追捧，
最新倒升，新報３２７４９，升１４２點或升０﹒４４％，主板成交８３１﹒９４億元。
上證綜合指數新報３４８７，跌不足１點，盤中曾低見３４５９。國企指數報１３４８６，
升０﹒７３％或升９７點。
２月期指新報３２７０８，升５３點，低水４２點。２月國指期貨報１３４９２，升６９點
，高水５點。
飲食品消費受捧，萬洲（００２８８）升５﹒０５％報９﹒７７元，為升幅最大恆指成分股
；蒙牛乳業（０２３１９）漲３﹒２１％報２５﹒７５元。
此前弱勢的手機設備股今見反彈，舜宇光學（０２３８２）升３﹒６％報１０９﹒３元；瑞
聲科技（０２０１８）升２﹒８％，報１３２﹒４元。
國壽（０２６２８）發盈喜料全年多賺５５％至７５％，現價升２﹒９２％報２６﹒４元；
平保（０２３１８）亦升１﹒８３％報９１﹒８５元。
其他重磅股普遍回升，建行（００９３９）升０﹒１１％報８﹒８７元；工行
（０１３９８）升０﹒２８％報７﹒２９元；中移動（００９４１）升０﹒７３％報８２﹒７５
元；騰訊（００７００）升０﹒２６％報４６３元；友邦（０１２９９）再漲１﹒０５％報
６７﹒３元。然而，匯控（００００５）跌０﹒４２％報８３﹒７５元。（ｅｃ）