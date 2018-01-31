《日入而息》港股１月升近一成，港租金指數破頂，人幣飆破６﹒３

《今天重點》﹡差估署表示去年１２月私人住宅租金指數按月再升兼破頂

﹡本財年首九月財政盈餘１１０６億元，上月盈餘５３４億元；金管局表示上

月新取用按揭貸款２３２億，按月減１２％；上月存款總額增０﹒５％，人

幣存款沒變動；上月底外匯基金總資產增加４３９億元

﹡中國１月官方製造業ＰＭＩ微降至５１﹒３，略低預期

﹡人幣兌一美元即期收升４９５點子，１月勁升３﹒５％



《即日市況》﹡港股大幅波動，先跌後升２７９點收３２８８７，成交１７６８億



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒２１％三連跌，創業板跳水２﹒６６％



《美元匯價》﹡美匯反彈力度仍然不足，歐元部署低位吸納；歐元最新報１﹒２４４２╱

４５，日圓最新報１０８﹒８２╱８３



《公司業績》﹡國海證券料去年少賺約６０％



《公司資訊》﹡彌明生活百貨（０８４７３）袁彌明：由網店走進實體店，不與一般網紅同

流；從未發過上市夢，奄尖選址確保快回本

﹡ＤＣＢ（０８０４０）今起招股，入場費約４４１９元

﹡Ｔｏｐ Ｓｔａｎｄａｒｄ（０８５１０）今招股，籌最多８０００萬元

﹡常滿（０８５２３）今起招股，入場費約２５２５元；將積極投標公營項目

，料未來負債比率降

﹡寶發控股（０８５３２）今起招股入場費約２８２８元；冀增聘技術性員工

，提升項目中標率

﹡中國派對文化（０１５３２）擬認購６２００萬元可換股債券

﹡永泰地產（００３６９）今早停牌，待刊發主要交易公告

﹡中信建投証券（０６０６６）擬發４億股Ａ股，成第１１家Ａ＋Ｈ券商

﹡品牌中國（００８６３）折讓約三成控股權易手至高振順等，今早復牌

﹡復星醫藥（０２１９６）子公司獲藥品補充申請批件

﹡渣打中國獲批境外非金融企業熊貓債主承銷資格

﹡港交所（００３８８）正考慮數項有關「債券通」調整；港交所與新西蘭交

易所簽訂合作備忘錄

﹡匯控（００００５）等３間銀行就操縱期貨及大宗商品市場與美國達成和解

﹡瑞房（００２７２）控股股東與銀行商討尋求融資，惟未有明確計劃

﹡碧瑤（０１３９７）去年獲新合約２﹒７３億元，冀拓展回收再造業務

﹡綠領控股（０００６１）訂備忘錄發展柬埔寨木薯種植和加工

﹡壇金（００６２１）主要股東卡普蘭悉售１２﹒６％股權，溢價４２％

﹡鴻海股東會批准富士康工業互聯網上海Ａ股上市

﹡耀萊（００９７０）擬向大股東購北京辦公室物業

﹡英皇國際（００１６３）今年主推屯門洋房，長沙灣喜遇套現逾６億元；看

好甲級寫字樓，上半年研翻新穗禾苑商場

﹡澳能建設（０１１８３）明日起招股，入場費２５２５元；澳能表示何猷龍

入股不影響決策，風災後電力工程需求殷

﹡嘉里建設（００６８３）黃小抗停任首席執行官，何述勤接任

﹡有線寬頻（０１０９７）委任梁淑儀為營運總裁

﹡綠心集團（０００９４）擬入股或投資兩間木材公司

﹡Ｉ﹒Ｔ（００９９９）簽訂融資協議涉資８億元，作票據等融資及營運資金

﹡永嘉（０３３２２）斥資１２００萬元收購成衣製造商６０％股份



《國企紅籌》﹡鞍鋼（００３４７）與母公司訂能源管理合同

﹡世紀金花（００１６２）提前終止陝西門店租約，或賠３０５０萬元人民幣

﹡濱海投資（０２８８６）附屬天津市天然氣管道工程獲批



《神州民企》﹡騰訊與索尼合組全新電音廠牌Ｌｉｑｕｉｄ Ｓｔａｔｅ；騰訊音樂娛樂吳

偉林稱不回應分拆上市一事

﹡中芯（００９８１）附屬中芯南方獲增資３３億美元

﹡茂業國際（００８４８）今早停牌，暫未悉原因

﹡國瑞置業（０２３２９）夥世茂房產（００８１３）以逾３１億元人民幣投

得北京住宅地

﹡萬科獨董劉姝威再轟寶能，槓桿達２倍應屬清理對象

﹡伊泰煤炭（０３９４８）上季煤炭產量增近２９％，銷售收入增１６％



《中國要聞》﹡中國１月官方製造業ＰＭＩ微降至５１﹒３，略低預期

﹡統計局首發中國綜合ＰＭＩ產出指數，１月為５４﹒６；製造業ＰＭＩ續擴

張，非製造業指數四個月高

﹡北京成交兩宗住宅用地，一宗流拍

﹡首旅集團與王府井東安重組，打造千億旅遊商貿平台

﹡ＤＨＬ表示全球貿易仍處增長狀態，但失去增長動力；ＤＨＬ首發「全球貿

易晴雨表」：中國海運貿易增長跌

﹡上海消保委表示去年共享單車相關投訴大增逾４０倍

﹡高力國際表示上海去年大宗物業投資交易額創近三年最高

﹡文翠珊今起訪華，冀和中國達成正式貿易協議

﹡恆豐銀行承認暫停新增房地產行業授信

﹡部分銀行暫停地產新增授信，分析料房企融資難度加大

﹡工信部將發布嬰兒配方乳粉質量安全追溯規範行業標準

﹡中國去年網購用戶逾５﹒３億，共享單車用戶２﹒２億

﹡中鐵總表示鐵路春運料發送旅客３﹒９億人次增８﹒８％

﹡發改委表示今年春運道路客運料首現下跌，鐵路民航仍升；全國電廠平均存

煤在１５天左右的合理範圍

﹡中保監表示險資股權投資當以財務投資為主戰略投資為輔

﹡內地１月鋼鐵行業ＰＭＩ回升至５０﹒９％，開局良好

﹡國台辦表示台灣對內地航空公司報復，嚴損兩岸民眾權益

﹡財政部表示土地儲備資金實行專款專用、分帳核算

﹡外匯局表示１月新增ＲＱＦＩＩ額度５３億元人民幣；去年１２月服務貿易

逆差擴至２０６億美元

﹡前海人壽去年第四季償付能力充足率達１４２﹒８％

﹡人行逆回購五連停今回籠２１００億，累計回籠近萬億

﹡西安１６０億建「騰訊雙創小鎮」，馬化騰重視「科技＋文化」戰略

﹡國資委表示中核建集團整體無償劃轉中核集團

﹡環渤海動力煤價指數按周持平，每噸報５７７元人民幣

﹡中國聯通與阿里巴巴共同打造智能資產交易平台



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１１１０３﹒７９點



《其他消息》﹡立法會下午完成一地兩檢條例草案首讀

﹡林鄭月娥稱全面檢討ＢＣＡ後，若社會接受便毋須擱置；若對鄭若驊有懷疑

就不會推薦她出任司長

﹡陳淑莊表示會爭取成為法案委員會正或副主席

﹡司馬文涉僭建，梁美芬稱匪夷所思，比鄭若驊嚴重

﹡胡志偉斥ＤＱ是以言入罪；林鄭指若不滿可訴諸法庭

﹡易志明倡輸入外勞減人手短缺，林鄭籲業界多運用科技

﹡陳帆稱運輸署已完成改組，下半年將提專營的士草案；陳帆指「三步走」已

到最後一步，望議員務實看待草案

﹡葉劉淑儀稱法案複雜料需時討論，有信心暑期休會前可通過



﹡金管局表示短期推虛擬銀行諮詢文件，冀今年虛擬銀行在港營運；推金融科

技人才培育計劃升級版，冀培育近千專才；上月新取用按揭貸款２３２億，

按月減１２％；上月存款總額增０﹒５％，人幣存款沒變動；上月底外匯基

金總資產增加４３９億元

﹡土瓜灣「津匯」加推２０伙，折實入場費５０５萬元

﹡本港去年１２月住宅樓價按月再升，連續１４個月創新高；去年１２月中小

及大型單位樓價升１﹒４％及１﹒３％

﹡差估署表示去年１２月私人住宅租金指數按月再升兼破頂

﹡深股通額度全日用３﹒６億元；滬股通連續三日賣盤超買盤，今日流出

２﹒０９億元

﹡ＡＣＣＡ表示促政府作大型稅務檢討，供優惠予初創基金；財政盈餘達

１７００億，不建議派糖

﹡立信德豪調查指有２１間公司復牌需時逾２４個月，大部分市值提升；立信

德豪建議除牌時間增至３６個月，本港需加快落實企業拯救程序

﹡麥當勞引入「微信支付」，下周買滿２５元，減１０元

﹡港鐵沙中綫地盤再現懷疑戰時炸彈，多條巴士線需改道

﹡經絡為ＶＣＣ跑馬地項目推定息按揭，首年１﹒６８％

（ｚｚ）

