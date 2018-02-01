《日出而作》美息不變３月加息機會增，ｆｂ績後價挫，聯想季績差

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１４９．３９ 升 ７２．５０點╱０．２８％
標普５００ ２８２３．８１ 升 １．３８點╱０．０５％
納斯達克 ７４１１．４８ 升 ９．００點╱０．１２％
倫敦富時１００ ７５３３．５５ 跌 ５４．４３點╱０．７２％
法蘭克福ＤＡＸ １３１８９．４８ 跌 ８．２３點╱０．０６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４８１．９３ 升 ８．１５點╱０．１５％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．１６，歐元兌美元１．２４２１
《最新資訊》﹡ｆｂ第四季多賺兩成，用戶使用時間減少掀投資者憂慮
﹡微軟第二季因稅改開支轉盈為虧６３億美元，仍勝預期
﹡美國１月ＡＤＰ私人企業職位急增２３﹒４萬，勝預期
﹡美股急升後回順，波音獨撐市，長短期美債息差收窄
﹡美元轉升，上月累跌逾３％為近兩年來最大跌幅
﹡永泰地產（００３６９）２８﹒５億元沽灣仔Ｗ Ｓｑｕａｒｅ商廈全幢
﹡區諾軒補選入閘代表泛民選港島，劉穎匡選新東被ＤＱ
﹡美國汽油需求強勁，油價輕微上升，金價靠穩
﹡星展籲買內大三航空股，中行獲麥格理升目標
﹡信義香港（０８３２８）料去年純利急增至少１２０倍
﹡昌利控股（０８０９８）料九個月溢利及收益大幅減少
﹡雲頂香港（００６７８）料去年淨虧損最多２﹒７億美元
﹡聯儲局維持利率，料今年通脹攀升，３月加息機會濃
﹡永利澳門（０１１２８）內華達州博彩管理局就主席涉性侵展開調查
﹡騰訊、華潤、平安好醫生等與英國健康科技公司簽署商業協議
《國企紅籌》﹡聯想集團（００９９２）季度盈轉虧２﹒９億美元遜預期，首三季蝕２﹒２
億美元
﹡古兜控股（０８３０８）料去年虧轉盈最少４８００萬人幣
﹡大巿反覆北水湧入，工行（０１３９８）騰訊（００７００）中國恆大
（０３３３３）受捧
﹡眾安在線（０６０６０）平保合營車險保費，月增４成
《神州民企》﹡金衛醫療（００８０１）今早停牌，待公布重大收購事項
﹡茂業國際（００８４８）去年綜合淨利最多增１０﹒５倍，今早復牌
《中國要聞》﹡中銀監重拳治亂象，１月開出４９７張罰單罰沒近９億
﹡中證監系統改革發行上市制度，加大支持新技術新產業