《日出而作》美息不變３月加息機會增，ｆｂ績後價挫，聯想季績差

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６１４９．３９ 升 ７２．５０點╱０．２８％

標普５００ ２８２３．８１ 升 １．３８點╱０．０５％

納斯達克 ７４１１．４８ 升 ９．００點╱０．１２％

倫敦富時１００ ７５３３．５５ 跌 ５４．４３點╱０．７２％

法蘭克福ＤＡＸ １３１８９．４８ 跌 ８．２３點╱０．０６％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４８１．９３ 升 ８．１５點╱０．１５％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．１６，歐元兌美元１．２４２１



《最新資訊》﹡ｆｂ第四季多賺兩成，用戶使用時間減少掀投資者憂慮

﹡微軟第二季因稅改開支轉盈為虧６３億美元，仍勝預期

﹡美國１月ＡＤＰ私人企業職位急增２３﹒４萬，勝預期

﹡美股急升後回順，波音獨撐市，長短期美債息差收窄

﹡美元轉升，上月累跌逾３％為近兩年來最大跌幅

﹡永泰地產（００３６９）２８﹒５億元沽灣仔Ｗ Ｓｑｕａｒｅ商廈全幢

﹡區諾軒補選入閘代表泛民選港島，劉穎匡選新東被ＤＱ

﹡美國汽油需求強勁，油價輕微上升，金價靠穩

﹡星展籲買內大三航空股，中行獲麥格理升目標

﹡信義香港（０８３２８）料去年純利急增至少１２０倍

﹡昌利控股（０８０９８）料九個月溢利及收益大幅減少

﹡雲頂香港（００６７８）料去年淨虧損最多２﹒７億美元

﹡聯儲局維持利率，料今年通脹攀升，３月加息機會濃

﹡永利澳門（０１１２８）內華達州博彩管理局就主席涉性侵展開調查

﹡騰訊、華潤、平安好醫生等與英國健康科技公司簽署商業協議



《國企紅籌》﹡聯想集團（００９９２）季度盈轉虧２﹒９億美元遜預期，首三季蝕２﹒２

億美元

﹡古兜控股（０８３０８）料去年虧轉盈最少４８００萬人幣

﹡大巿反覆北水湧入，工行（０１３９８）騰訊（００７００）中國恆大

（０３３３３）受捧

﹡眾安在線（０６０６０）平保合營車險保費，月增４成



《神州民企》﹡金衛醫療（００８０１）今早停牌，待公布重大收購事項

﹡茂業國際（００８４８）去年綜合淨利最多增１０﹒５倍，今早復牌



《中國要聞》﹡中銀監重拳治亂象，１月開出４９７張罰單罰沒近９億

﹡中證監系統改革發行上市制度，加大支持新技術新產業

