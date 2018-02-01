《盤前攻略》美國議息結果不變，港股料續於十天線上落

《經濟通通訊社１日專訊》港股昨日（１月３１日）先跌後回升，美國１０年期債息持續高

企，反映投資者均認為未來通脹會升溫。而港股在道指創八個月以來最大單日跌幅之下低開

１７１點報３２４３５點，失守１０天線（３２６４７點），之後最多跌２７６點低見３２３３

０點，惟之後部分中資金融股炒起，又推升大市倒升最多３２６點，高見３２９３３點，全日高

低位波幅達６０３點。最終港股升２７９點或０﹒８６％，報３２８８７點，十天線又失而復得

，主板成交１７６８﹒１６億元，按日增１﹒９％。國指升１７２點或１﹒２９％，報

１３５６１點。



＊美國三月或加息，美股升＊



聯儲局公布議息結果，美元匯價轉跌為升。ＩＣＥ美匯指數在議息結果公布前處於下跌情況

，但議息公布後掉頭上升，尾市升０﹒１％至８９﹒２５１。

聯儲局一如市場預期，決定維持現行利率１﹒２５至１﹒５％水平不變。不過，該局在會後

聲明表示，經濟持續改善，通脹率可在今年內回升，且在２％指標保持穩定。市場人士認為，該

局暗示很可能在３月加息。

道指收市升７２點或０﹒２８％，報２６１４９點。標準普爾５００升１點或０﹒０５％，

報２８２３點。納數升９點或０﹒１２％，報７４１１點。累計１月，道指升５﹒８％，標普

５００指數升５﹒６％，同是２０１６年３月以來最大升幅。納指１月升７﹒４％，是２０１５

年１０月以來最大升幅。



＊美匯略見反彈，油價攀升＊



至於港股方面，１月份急升２９６８點或９﹒９％，表現比美股更好，為２０１５年「港股

大時代」以來最大百分點單月升幅，且連續四個月上升累漲５３３２點或１９﹒４％。國指１月

份則累升１８５２點或１５﹒８％，收報１３５６１點，大幅跑贏恆指。恆指公司將於下周二（

６日）公布國指改革細節，當中騰訊（００７００）、中移動（００９４１）為新貴熱門，國指

未來表現有望繼續跑贏恆指。

港股ＡＤＲ預託證券造價方面，匯控漲０﹒１５％，折合港元報８４﹒３３元。中海油漲

０﹒９４％，折合港元報１２﹒２９元。國壽跌０﹒８８％，折合港元報２６﹒２２元。中國銀

行跌０﹒７％，折合港元報４﹒６８元。由於美匯略見回彈，預計中資股份今日表現未至於會太

強勁。

而油價周三先跌後回升。美國庫存數據顯示，汽油和餾分油產品需求強勁，加上油組

（ＯＰＥＣ）產油國在１月繼續大幅減產，抵銷此前美國原油庫存近三個月來首次增加的消息。

展望今日港股升市或由油股推動。

技術上，港股昨日由於曾跌穿十天線，反映大市沽壓力度確實增強。隨著港股踏入２月份，

受到農曆新年淡市因素影響，資金流入速度會減慢，預計港股短線未必能再迅速升破３３４８４

點再創歷史新高，農曆年假期結束前，會受制於該高位，而短線則於十天線附近上落。（ｆｆ）

