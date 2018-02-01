平保回軟騰訊倒跌，港股升轉跌８９點報３２７９７，國指仍微升

《經濟通通訊社１日專訊》平保（０２３１８）回軟，騰訊（００７００）倒跌，拖累港股

由今早最多升１６０點至３３０４８，轉為調頭走低８９點或下跌０﹒２７％，報３２７９７，

主板成交６８２﹒０８億元。

上證綜合指數跌幅擴大，最新報３４４４﹒３８，下跌３６﹒４５點或下跌１﹒０５％，成

交１２８２﹒５８億元人民幣。國指仍微升１５點報１３５７６。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦保險（０１２９９） ６６﹒００元 下跌１﹒４９％

港交所 （００３８８） ２９２﹒４０元 下跌１﹒３５％

中國平安（０２３１８） ９１﹒４０元 下跌１﹒３５％

騰訊控股（００７００） ４６１﹒００元 下跌０﹒５６％



匯豐控股（００００５） ８３﹒８５元 下跌０﹒４２％

中國人壽（０２６２８） ２６﹒４０元 下跌０﹒１９％

建設銀行（００９３９） ９﹒０７元 上升０﹒５５％

中國銀行（０３９８８） ４﹒７５元 上升０﹒８５％

工商銀行（０１３９８） ７﹒５４元 上升１﹒８９％

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