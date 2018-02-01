《盤後部署》農曆新年及大藍籌業績期前，港股十天線附近爭持

《經濟通通訊社１日專訊》聯儲局一如預期維持息率不變，受惠於重磅股波音業績勝預期，

華爾街股市隔晚（３１日）反彈，道指升７２點收２６１４９。港股今早高開６３點，開報

３２９５０。內銀股及內房股強勢，帶動港股上午最多曾升１６０點，高見３３０４８點，再度

突破三萬三關口。其後Ａ股急回吐，港股借勢向下，尾市跌幅更進一步擴大，並以全日最低位

３２６４２收市，下跌２４５點或０﹒７５％，失守十天線（３２７４５）。全日主板成交

１５４５﹒４９億元，比上日減少１２﹒６％。

國指跌１２７點或０﹒９４％，報１３４３４。滬指跌３３點或０﹒９７％，報３４４６。



＊內房股雖造好，但不宜高追＊



個別內房股今日發力，藍籌內房更現漲勢，包括潤地（０１１０９）和中海外

（００６８８），而國指成分股萬科（０２２０２）的表現亦相當突出。瑞信發表研究報告，指

內房股仍有２９％的上升空間，加上自去年年底，內地多個城市亦開始放寬調控政策，有利業務

發展。

可是，需要留意今日不是所有內房亦錄得升幅，表現反而是好壞參半。此外，投資者需要注

意日後會否再有內房企業有意加入「抽水潮」，可能會令股價進一步受壓。

現時個別內房股雖造好，但由於累升頗多，而近日大市正進行回調，該板塊隨市向下的風險

，高追可免則免。



＊兩大因素左右港股後市表現＊



港股本周二（３０日）跌穿十天線，此指標為最貼近現價的主要移動平均線，雖然其後多次

經歷失而復得和得而復失，但由於港股短時間內已累升不少，十天線的參考價值可能未有以往那

麼大。港股在１月份累升２９６８點，出現幾百點的調整其實屬正常反應，跌穿十天線亦未必等

於牛市結束。

不過，投資者需留意２月份的兩大因素。第一，農曆新年因素，假期前後資金有可能會趨緊

，入市意欲亦會變得謹慎，成交亦會大幅縮減。第二，踏入業績期，大藍籌如匯控

（００００５）及港交所（００３８８）亦將於本月公布業績，留意業績能否勝過市場預期，以

轉化成為再次推動港股向上的動力。

港股目前走勢較動盪，隨市有再向下的可能性，因此不建議於現時入市，可稍待股大市穩定

下來再作部署。預計港股短線會維持於十天線附近爭持。（ａｌ）

