《經濟通通訊社１日專訊》美國能源資料協會（ＥＩＡ）月報顯示，美國１１月原油產量突
破每日１０００萬桶，為１９７０年以來首次，僅略低於１９７０年１１月創出的１００４﹒４
萬桶最高紀錄。
ＥＩＡ表示，１１月原油產量較１０月增加３８﹒４萬桶至１００３﹒８萬桶，同時將１０
月估算上調１﹒７萬桶至９６５萬桶。
美國頁岩油行業的復興是頁岩油生產商與油組之間的最新角力，油組一直在努力削減全球石
油產量約２％，以擺脫供應過剩局面，希望可從中提振油價。（ｍｎ）
01/02/2018 12:03
【油市博奕】美國原油產量自１９７０年來首次突破１０００萬桶
《經濟通通訊社１日專訊》美國能源資料協會（ＥＩＡ）月報顯示，美國１１月原油產量突
破每日１０００萬桶，為１９７０年以來首次，僅略低於１９７０年１１月創出的１００４﹒４
萬桶最高紀錄。
ＥＩＡ表示，１１月原油產量較１０月增加３８﹒４萬桶至１００３﹒８萬桶，同時將１０
月估算上調１﹒７萬桶至９６５萬桶。
美國頁岩油行業的復興是頁岩油生產商與油組之間的最新角力，油組一直在努力削減全球石
油產量約２％，以擺脫供應過剩局面，希望可從中提振油價。（ｍｎ）
|生財有道01/02/2018
【按兵不動】料今年通脹攀升 儲局3月加息機會濃
|國際動態01/02/2018
特朗普指中俄為對手 挑戰美利益
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】農曆年前聚焦蒙牛 2月下旬匯控港交所炒業績
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】港股1月急升2968點 美元反彈或拖累後市
|專訪31/01/2018
袁彌明:由網店走進實體店，不與一般網紅同流
|國際動態31/01/2018
碧咸邁阿密組球隊 做美職聯班主
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰