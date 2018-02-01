【油市博奕】美國原油產量自１９７０年來首次突破１０００萬桶

《經濟通通訊社１日專訊》美國能源資料協會（ＥＩＡ）月報顯示，美國１１月原油產量突

破每日１０００萬桶，為１９７０年以來首次，僅略低於１９７０年１１月創出的１００４﹒４

萬桶最高紀錄。

ＥＩＡ表示，１１月原油產量較１０月增加３８﹒４萬桶至１００３﹒８萬桶，同時將１０

月估算上調１﹒７萬桶至９６５萬桶。

美國頁岩油行業的復興是頁岩油生產商與油組之間的最新角力，油組一直在努力削減全球石

油產量約２％，以擺脫供應過剩局面，希望可從中提振油價。（ｍｎ）

