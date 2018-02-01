【脫歐之後】歐盟拒絕英國為金融業保留歐盟市場全面准入權的要求

《經濟通通訊社１日專訊》歐盟執委會官員已拒絕倫敦金融城的建議，不會達成一個脫歐後

的金融服務業自由貿易協定，這沉重打擊倫敦保留歐盟市場全面准入權的希望，有可能加快企業

制定應急計劃，將更多業務從倫敦轉移至歐洲大陸。

據悉，歐盟執委會官員在最近數周的會議上向英國金融業人士表示，將不會同意達成一個允

許金融公司在相互間的市場無障礙營運的協議。

此前倫敦金融城建議，在雙方監管標準保持符合最佳國際標準的情況下，英國及歐盟將允許

金融服務領域的跨境貿易。（ｍｎ）

