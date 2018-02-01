《經濟通通訊社１日專訊》歐盟執委會官員已拒絕倫敦金融城的建議，不會達成一個脫歐後
的金融服務業自由貿易協定，這沉重打擊倫敦保留歐盟市場全面准入權的希望，有可能加快企業
制定應急計劃，將更多業務從倫敦轉移至歐洲大陸。
據悉，歐盟執委會官員在最近數周的會議上向英國金融業人士表示，將不會同意達成一個允
許金融公司在相互間的市場無障礙營運的協議。
此前倫敦金融城建議，在雙方監管標準保持符合最佳國際標準的情況下，英國及歐盟將允許
金融服務領域的跨境貿易。（ｍｎ）
01/02/2018 14:35
【脫歐之後】歐盟拒絕英國為金融業保留歐盟市場全面准入權的要求
《經濟通通訊社１日專訊》歐盟執委會官員已拒絕倫敦金融城的建議，不會達成一個脫歐後
的金融服務業自由貿易協定，這沉重打擊倫敦保留歐盟市場全面准入權的希望，有可能加快企業
制定應急計劃，將更多業務從倫敦轉移至歐洲大陸。
據悉，歐盟執委會官員在最近數周的會議上向英國金融業人士表示，將不會同意達成一個允
許金融公司在相互間的市場無障礙營運的協議。
此前倫敦金融城建議，在雙方監管標準保持符合最佳國際標準的情況下，英國及歐盟將允許
金融服務領域的跨境貿易。（ｍｎ）
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