《經濟通通訊社１日專訊》鉅京控股（０８４５０）明日（２日）掛牌，於輝立證券暗盤開
０﹒２９５元，較招股價０﹒２２元高出３４﹒０９％。若不計手續費，每手賺７５０元。
該股於耀才證券交易場，最高報０﹒４１元，高招股價８６﹒３６％。
該股此前公布招股結果，以中價間０﹒２２元定價，公開發售超購近３３４倍，淨籌
３２２０萬元，一手中籤率僅４０％，每手１００００股。（ａｌ）
01/02/2018 16:17
【新股上市】鉅京（８４５０）暗盤開０﹒２９５元高招股價３４％
《經濟通通訊社１日專訊》鉅京控股（０８４５０）明日（２日）掛牌，於輝立證券暗盤開
０﹒２９５元，較招股價０﹒２２元高出３４﹒０９％。若不計手續費，每手賺７５０元。
該股於耀才證券交易場，最高報０﹒４１元，高招股價８６﹒３６％。
該股此前公布招股結果，以中價間０﹒２２元定價，公開發售超購近３３４倍，淨籌
３２２０萬元，一手中籤率僅４０％，每手１００００股。（ａｌ）
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