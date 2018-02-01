【新股上市】鉅京（８４５０）暗盤開０﹒２９５元高招股價３４％

《經濟通通訊社１日專訊》鉅京控股（０８４５０）明日（２日）掛牌，於輝立證券暗盤開

０﹒２９５元，較招股價０﹒２２元高出３４﹒０９％。若不計手續費，每手賺７５０元。

該股於耀才證券交易場，最高報０﹒４１元，高招股價８６﹒３６％。

該股此前公布招股結果，以中價間０﹒２２元定價，公開發售超購近３３４倍，淨籌

３２２０萬元，一手中籤率僅４０％，每手１００００股。（ａｌ）

