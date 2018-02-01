《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國家稅務總局收入規劃覈算司鄭小英副司長
表示，２０１７年全國稅務部門組織稅收收入（已扣除出口退稅）１２﹒６萬億元，同比增長
８﹒７％，扭轉了近年來稅收增長持續放緩的狀況，稅收與經濟增長的協調性明顯增強。
01/02/2018 11:41
【駐京專電】國稅局：去年稅收１２﹒６萬億，增８﹒７％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國家稅務總局收入規劃覈算司鄭小英副司長
表示，２０１７年全國稅務部門組織稅收收入（已扣除出口退稅）１２﹒６萬億元，同比增長
８﹒７％，扭轉了近年來稅收增長持續放緩的狀況，稅收與經濟增長的協調性明顯增強。
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