《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，中英將在英國
首相訪問期間簽署９０億英鎊的交易。中英的交易涉及「一帶一路」建設、金融、農業、科技等
多個領域，雙方還將建設雄安科技城。
高峰又指，中國在外資准入方面，將會在更多的服務行業減少限制，包括降低金融、教育、
文化等領域，具體有老年護理、建築設計、會計審計、電子商務等。
他又希望美國不要將貿易問題政治化，敦促美國放棄冷戰思維。中國仍將美國視為貿易夥伴
。
01/02/2018 11:28
【駐京專電】商務部：中英將簽９０億英鎊經貿協議，建雄安科技城
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，中英將在英國
首相訪問期間簽署９０億英鎊的交易。中英的交易涉及「一帶一路」建設、金融、農業、科技等
多個領域，雙方還將建設雄安科技城。
高峰又指，中國在外資准入方面，將會在更多的服務行業減少限制，包括降低金融、教育、
文化等領域，具體有老年護理、建築設計、會計審計、電子商務等。
他又希望美國不要將貿易問題政治化，敦促美國放棄冷戰思維。中國仍將美國視為貿易夥伴
。
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