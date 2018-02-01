《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１日上海專電》中共上海紀委公布，上海梅林正廣和股份有
限公司原總經理徐榮軍涉嫌嚴重違紀違法，正在接受組織審查和監察調查。
01/02/2018 16:42
【駐滬專電】上海紀委：梅林正廣和原總經理徐榮軍涉違法受查
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１日上海專電》中共上海紀委公布，上海梅林正廣和股份有
限公司原總經理徐榮軍涉嫌嚴重違紀違法，正在接受組織審查和監察調查。
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