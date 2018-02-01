《午市前瞻》港股上升動力轉弱，短期料３２７００╱８００爭持

《經濟通通訊社１日專訊》聯儲局一如預期維持息率不變，重磅股波音業績勝預期，美股隔

晚（３１日）反彈，道指升７２點，報２６１４９。港股今早開報高開６３點，報３２９５０。

在內銀股及藍籌內房股潤地（０１１０９）等領漲下，最多曾升１６０點，高見３３０４８點，

再度突破三萬三關口。惟其後港股突倒跌，最多挫１４３點，低見３２７４３，中午收於此暫時

最低位。主板成交９０４﹒０１億元。

國指跌２８點或０﹒２１％，報１３５３３。滬指跌３８點或１﹒１１％，報３４４２。



＊潤地升５％暫冠藍籌，星展叫買三大航空股＊



內房股普遍造好，潤地（０１１０９）獲中金鐘頭３９﹒１２元目標不變，刺激股價最多曾

升１０﹒４２％，高見３４﹒４５元，刷新上市新高，午收上升５﹒１３％，報３２﹒８元，為

半日最好表現藍籌；中海外（００６８８）上升４﹒４６％，報３１﹒６５元，高見３２﹒２元

破頂；萬科（０２２０２）上升３﹒３９％，報３９﹒６元。恆大（０３３３３）及融創（０１

９１８）表現偏軟，各下跌１﹒１６％及４﹒５３％，分別報２５﹒５５元及報３５﹒８５元。

星展看好三大航空股，國航（００７５３）上升１﹒４％，報１１﹒６元；東航（００６７

０）上升０﹒５６％，報７﹒１３元；南航（０１０５５）倒跌０﹒７８％，報１０﹒１２元。

內險股在午收前向下，平保（０２３１８）下跌１﹒７３％，報９１﹒０５元；新保

（０１３３６）下跌２﹒３６％，報４９﹒７５元；國壽（０２６２８）下跌０﹒３８％，報

２６﹒３５元。

重磅股方面，友邦（０１２９９）下跌２﹒１６％，報６５﹒５５元；騰訊（００７００）

下跌０﹒２６％，報４６２﹒４元；港交所（００３８８）下跌１﹒８９％，報２９０﹒８元；

匯控（００００５）下跌０﹒３％，報８３﹒９５元。



＊內銀強勢郵儲行破頂，茂業復牌升近２１％＊



澳門政府最快於今日公布上月博彩數據，濠賭股普遍偏軟。銀娛（０００２７）下跌０﹒８

７％，報６８﹒７元；金沙（０１９２８）下跌１﹒２３％，報４５﹒０５元；美高梅

（０２２８２）下跌０﹒４２％，報２４元。內華達州當局就永利澳門（０１１２８）主席涉性

侵調查，下跌２﹒３６％，報２６﹒９５元。

內銀股方面，郵儲銀行（０１６５８）上升０﹒１９％，報５﹒２４元，高見５﹒４５元破

頂；建行（００９３９）上升０﹒１１％，報９﹒０３元；農行（０１２８８）上升０﹒２１％

，報４﹒８１元；工行（０１３９８）上升１﹒８９％，報７﹒５４元。

傳香格里拉（０００６９）股東售股套現近１１億，市前亦錄得１０﹒５６億元大手成交，

拖累股價下跌９﹒１５％，報１８﹒０８元。

中興（００７６３）擬非公開發行近７億股Ａ股，下跌６﹒３２％，報２６﹒７元。

茂業（００８４８）料去年綜合淨利最多增近１１倍，復牌上升２０﹒９９％，報０﹒９８

元。



＊岑智勇：港交所待２８５元吸納，上望３００元＊



港元近日走弱，本港銀行隔夜拆息上升，南華金融集團資料研究部高級策略師岑智勇對《經

濟通通訊社》表示，這反映本港大市上升動力減弱。雖然南下北水持續流入，惟受到農曆新年淡

市因素影響，其成交額度勢將持續縮少，Ａ股成交額亦轉趨淡靜，因此，他預料後市短期內先在

約３２７００點至３２８００點爭持，整固後若能重拾升軌，可望回升至３３６００點史上高位

。

臨近新年，他建議投資者可吼實港交所（００３８８）。由於近日大市成交額仍高企，加上

該股將受惠Ｈ股全流通，並在同股不同權帶動下，有望吸引不同企業來港上市，故有望推高港交

所股價，並可在２８５元吸納，上望３００元。（ａｌ、ｇｖ）

