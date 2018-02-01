【北水炒Ｄ乜】北水驟降，買匯控工行廣汽沽豐盛控股新華保險中興

《經濟通通訊社１日專訊》外圍股市反彈，港股周四早段曾跟隨高開６３點，其後在內銀股

帶動下，港股最多攀升１６０點高見３３０４８點。不過午後Ａ股市場再度跳水，內地中小創新

指更大挫４﹒０２％，拖累港股亦由升轉跌，最終更以全日最低位收市，跌２４５﹒１８點或

０﹒７５％，報３２６４２﹒０９點跌穿１０天線。

大市成交１５４５﹒４９億元，較周三減少１２﹒６％；北水亦較上個交易日大減

３７﹒７６億至２３﹒３３億元人民幣，為１月１６日以來最少南下資金流入；港股通成交額

２１４﹒８５億，佔大市成交額１３﹒９％。



＊４億南下資金掃匯控，廣汽挫４％獲北水趁低吸納＊



市況波動，大象匯控（００００５）獲４﹒３４億南下資金買入避險，惟全日股價仍軟

０﹒１８％，報８４﹒０５元；內銀股先升後跌，工行（０１３９８）全日微跌０﹒１４％報

７﹒３９元，北水周四買入１﹒９億，過去四日合計買入１７﹒１３億元；中行（０３９８８）

周四買入８２８３萬元；有分析指廣汽（０２２３８）受資管產品強行平倉影響，導致Ｈ股全日

跌４％，Ａ股（滬：６０１２３８）更跌停，南下資金周四趁低吸納１﹒２億元；騰訊

（００７００）跌０﹒７８％，北水周四買入６９２１萬元，過去四日買入５﹒７９億元。

另一邊廂，中興通訊（００７６３）擬非公開發行Ａ股募集不超過１３０億元人民幣，雖然

公司午後在深交所互動平台上就此表明尚未確定具體發行價格，亦不會大幅折價定增發行，惟始

終無阻Ａ股（深：００００６３）跌停，Ｈ股插６﹒８４％，北水同日撤走７５７２萬；新華保

險（０１３３６）周四沽走１﹒３億，過去四日沽走２﹒３３億；豐盛控股（００６０７）周四

亦遭北水沽走１﹒５１億。（ｅｎ）

