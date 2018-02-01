【企業盈警】冠輝（８３１５）料九個月虧損顯著增加，因毛利下跌

《經濟通通訊社１日專訊》冠輝（０８３１５）宣布，預料截至２０１７年１２月３１日止

九個月佔虧損將較去年同期所錄得的數字顯著增加，主要由於集團的毛利下跌，分佔其聯營公司

溢利減少，及行政開支增加，包括無形資產之攤銷、物業、廠房及設備之折舊以及員工成本（包

括本期間確認之購股權開支）增加所致。

集團並預期期內收益及毛利，分別較去年同期所錄得的數字下跌約２０％及約４４％，由於

市場競爭激烈，專人保安護衛服務合約數目及服務費下跌，及收取之服務費普遍下降。

季業績將於本月刊發。（ｈｌ）

