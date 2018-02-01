【企業盈喜】興發鋁業料去年純利達３﹒６億人幣，按年升兩成　

《經濟通通訊社１日專訊》興發鋁業（０００９８）發出盈喜，預計截至去年１２月底的全

年業績，純利錄得不少於３﹒６億元（人民幣．下同），較２０１６年純利２﹒９８５億元，升

逾兩成。

興發鋁業表示，有關純利增長由於集團調整營銷模式，以及拓闊銷售渠道，使到訂單得以增

加。另外，集團認為生產效率上升及成本下降亦有貢獻去年純利上升。（ｅｌ）

