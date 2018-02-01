【康宏風暴】葉宜君請辭康宏環球執董，留任代理財務總監

《經濟通通訊社１日專訊》康宏環球（０１０１９）公布，葉宜君已請辭執行董事及集團公

司的任何其他董事職務，自上周二（１月２３日）起生效，以投入更多時間支持公司的財務運作

。她將留任為代理財務總監。

另外，汪弘鈞因其他事業承擔，已請辭非執行董事，自上周四（１月２５日）起生效。

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