【夜期時段】即月期指最新報３２５８２點，跌６８點，低水６０點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２６４１點，跌９點，低水１點，

最新報３２５８２點，跌６８點，低水６０點，合約成交２２００張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３４５２點，跌７點，高水１８點，最新報

１３４３４點，跌２５點，無變化，合約成交１２１０張。（ｋｙ）

