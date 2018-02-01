《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２６４１點，跌９點，低水１點，
最新報３２５８２點，跌６８點，低水６０點，合約成交２２００張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３４５２點，跌７點，高水１８點，最新報
１３４３４點，跌２５點，無變化，合約成交１２１０張。（ｋｙ）
01/02/2018 17:52
【夜期時段】即月期指最新報３２５８２點，跌６８點，低水６０點
《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２６４１點，跌９點，低水１點，
最新報３２５８２點，跌６８點，低水６０點，合約成交２２００張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３４５２點，跌７點，高水１８點，最新報
１３４３４點，跌２５點，無變化，合約成交１２１０張。（ｋｙ）
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