【新股上市】鉅京（８４５０）輝立暗盤收０﹒４０５元，升逾八成

《經濟通通訊社１日專訊》鉅京控股（０８４５０）明日（２日）掛牌，於輝立證券暗盤開

０﹒２９５元，較招股價０﹒２２元高出３４﹒０９％。收報０﹒４０５元，較招股價高

８４﹒１％。每手１萬股，不計手續費賺１８５０元。

該股於耀才證券交易場，收報０﹒４１元，高招股價８６﹒４％，每手不計手續費賺

１９００元。（ｃｈ）

