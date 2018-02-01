【本港樓市】海怡半島２房套９３８萬易手，平均實呎價１﹒５７萬

《經濟通通訊社１日專訊》中原地產表示，海怡半島１月錄得２６宗成交，平均實用呎價錄

得１６５００元。促成成交單位為海怡半島４座高層Ｈ室，實用面積５９８平方呎，建築面積

７２６平方呎，２房套間隔及多用途房，景觀開揚，可望部分海景。業主以９３８萬元將單位易

手，折合平均實用呎價１５６８６元，屬市價成交。

原業主於２００８年５月以４３５萬元買入單位，持貨１０年，帳面獲利５０３萬元，單位

升值１１６％。（ｂｉ）

