《經濟通通訊社１日專訊》中原地產表示，海怡半島１月錄得２６宗成交，平均實用呎價錄
得１６５００元。促成成交單位為海怡半島４座高層Ｈ室，實用面積５９８平方呎，建築面積
７２６平方呎，２房套間隔及多用途房，景觀開揚，可望部分海景。業主以９３８萬元將單位易
手，折合平均實用呎價１５６８６元，屬市價成交。
原業主於２００８年５月以４３５萬元買入單位，持貨１０年，帳面獲利５０３萬元，單位
升值１１６％。（ｂｉ）
01/02/2018 13:00
【本港樓市】海怡半島２房套９３８萬易手，平均實呎價１﹒５７萬
《經濟通通訊社１日專訊》中原地產表示，海怡半島１月錄得２６宗成交，平均實用呎價錄
得１６５００元。促成成交單位為海怡半島４座高層Ｈ室，實用面積５９８平方呎，建築面積
７２６平方呎，２房套間隔及多用途房，景觀開揚，可望部分海景。業主以９３８萬元將單位易
手，折合平均實用呎價１５６８６元，屬市價成交。
原業主於２００８年５月以４３５萬元買入單位，持貨１０年，帳面獲利５０３萬元，單位
升值１１６％。（ｂｉ）
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