【本港經濟】本港去年全年零售業總銷貨值升２﹒２％，扭轉跌勢

《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布，２０１７年１２月零售業總銷貨價值臨時估計

為４４８億元，按年上升５﹒８％，遜於市場預期的６﹒７％。１１月零售業總銷貨價值的修訂

估計按年上升７﹒６％。

２０１７年全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為４４６１億元，按年上升２﹒２％，扭轉

了自２０１４年起每年下跌的趨勢，而去年總銷貨數量的臨時估計則上升１﹒９％。

扣除其間價格變動後，去年１２月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升４﹒３％。１１

月的零售業總銷貨數量的修訂估計按年上升７％。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，去年１２月珠寶首飾、鐘表及名貴

禮物的銷貨價值按年上升６﹒３％。其次為服裝（銷貨價值上升６﹒５％）；百貨公司貨品（上

升４﹒０％）；藥物及化妝品（上升１１﹒４％）；食品、酒類飲品及煙草（上升１﹒１％）。

去年第四季與第三季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升２﹒７％，而

經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升１﹒８％。

政府發言人指出，零售業銷售在去年１２月份按年穩健增長，反映消費情緒在良好的就業和

收入情況下保持樂觀。訪港旅遊業持續復甦亦帶來幫助。２０１７年全年合計，零售業銷售回復

溫和增長，扭轉了自２０１４年起每年下跌的趨勢。

發言人又指，鑑於經濟情況較為良好以及訪港旅遊業逐步改善，零售業短期前景維持正面。

政府會密切留意相關情況。（ｂｉ）

