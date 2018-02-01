【企業盈警】中國創意控股料全年虧損大幅增加，市場營銷成本升

《經濟通通訊社１日專訊》中國創意控股（０８３６８）發盈警，料截至去年底止全年虧損

大幅增加，同時亦較去年第三季度的虧損進一步擴大。

該公司指，若干客戶減少了在節目製作業務上的合作而令營業額減少，移動直播及電商業務

產生了較高的內容製作費用、網絡運營費用及市場營銷成本。另外，該公司為刺激娛樂內容付費

點播系統業務的發展及增加其市場佔有率而產生了較高的市場營銷和客戶支援服務的成本。

（ｌｙ）

