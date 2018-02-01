《經濟通通訊社１日專訊》時代集團控股（０１０２３）發盈喜，料截至去年底止中期純利
按年會錄得可觀增長，主要由於零售業務的表現進一步改善，零售分部扭虧為盈。
另外，製造業務的銷售訂單增加，以及物業投資分部由於投資物業公平值收益預計錄得分部
溢利。（ｌｙ）
01/02/2018 17:06
【企業盈喜】時代集團料中期純利錄可觀增長，因零售業務改善
《經濟通通訊社１日專訊》時代集團控股（０１０２３）發盈喜，料截至去年底止中期純利
按年會錄得可觀增長，主要由於零售業務的表現進一步改善，零售分部扭虧為盈。
另外，製造業務的銷售訂單增加，以及物業投資分部由於投資物業公平值收益預計錄得分部
溢利。（ｌｙ）
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